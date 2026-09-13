Τι λένε από την ΑΕΚ για Αμίν, Σαμπορίτ και Μπάγιτς

Για τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού κλήθηκε να μιλήσει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Δημητρίου στη Cytavision πριν από την έναρξη του αγώνα με την Πάφο.

Για τον Αμίν ανέφερε ότι αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος η οποία θα του δώσει χρόνο, ενώ για τον Σαμπορίτ είπε θα τον δουν από την Τρίτη και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί ενόψει του επόμενου αγώνα με την Ομόνοια 29Μ.

Τέλος, αναφορικά με τον Μπάγιτς που έμεινε εκτός αποστολής, είπε ότι δέχθηκε ένα κτύπημα στα πλευρά σε προπόνηση και έμεινε εκτός, ωστόσο δεν είναι κάτι ανησυχητικό, συνεπώς αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Σέγιες την επόμενη εβδομάδα.