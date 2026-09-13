Της πήρε τον αέρα και την κορυφή η Πάφος!

Διπλό κορυφής στο «ΑΕΚ Αρένα» για την Πάφο! Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο πήρε το ντέρμπι στη Λάρνακα επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΚ, την οποία προσπέρασε στη βαθμολογία ανεβαίνοντας πλέον στην πρώτη θέση!

Ο Ντράγκομιρ στο 62΄ σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (είχε μπει αλλαγή στο 59΄) χαρίζοντας ένα υπερπολύτιμο τρίποντο στην παφιακή ομάδα, η οποία πήρε τον... αέρα των Λαρνακέων, καθώς έμεινε αήττητη για πέμπτο σερί παιχνίδι στο «ΑΕΚ Αρένα» (τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες). Παράλληλα η Πάφος εξακολουθεί να μην έχει δεχθεί γκολ, όντας η μοναδική ομάδα με μηδέν παθητικό έπειτα πλέον από τρεις αγωνιστικές.

Πρώτη ήττα και πρώτη απώλεια βαθμών γενικότερα για τους κιτρινοπράσινους οι οποίοι έμειναν στους 6 βαθμούς και στο -1 πλέον από την πρώτη θέση.

Ο αγώνας

Μπόλικες φάσεις είχε το πρώτο ημίχρονο, με την πλειοψηφία τους να ανήκουν στην κατά πολύ ανώτερη Πάφο, η οποία το ολοκλήρωσε με «σκορ» 11-3 στις τελικές προσπάθειες. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν κοντά σε γκολ σε αρκετές περιπτώσεις, με κυριότερες τις ευκαιρίες των Λέλε (8΄ και 43΄, άστοχο σουτ και κεφαλιά αντίστοιχα), Ενγκαμαλέου (32΄, απέκρουσε ο Παλεάρι) και Μπρούνο (37΄, ξανά έσωσε ο πορτιέρο της ΑΕΚ). Οι γηπεδούχοι από την άλλη απείλησαν σε δύο περιπτώσεις με τον Τρίκα, ο οποίος και στις δύο δεν βρήκε καλά την μπάλα από πλεονεκτική θέση (22΄, 45΄).

Στο πρώτο μέρος δεν εξαργύρωσε την υπεροχή της η Πάφος αλλά τα κατάφερε νωρίς στην επανάληψη, σε ένα σημείο όπου η ΑΕΚ είχε αρχίσει να κερδίζει μέτρα, με τον Ντράγκομιρ να ανοίγει το σκορ στο 62΄, μόλις τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, με πλασέ μετά από ωραία μπαλιά του Πέπε. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και με δεύτερο γκολ (σουτ Σούνιτς στο 71΄), με την ΑΕΚ ακολούθως να χάνει μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, όταν το σουτ του Ολαγιούνι στο 74΄ κτύπησε στο δοκάρι, καθώς και άλλη μια φάση με τον Αντερέγκεν στο 81΄. Η Πάφος «άγγιξε» το 2-0 στο 88ο λεπτό με τον Άντερσον να αστοχεί από ευνοϊκή θέση, όμως δεν της στοίχισε, καθώς κράτησε το υπέρ της σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

90+2' Κίτρινη κάρτα στον Μιραμόν.

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Άντερσον που από καλή θέση έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

81' Σουτ του Αντερέγκεν από πλάγια θέση, πέφτει και μαζεύει ο Μαγιέσκι.

77' Χάμπος στη θέση του Πάνκοφ.

76' Αντερσον και Γκούγκα στις θέσεις των Ενγκαμαλέου και Λέλε.

74' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με σουτ του Ολαγιούνι στο δοκάρι!

73' Zαγκέ στη θέση του Ιωάννου.

71' Καλή φάση για την Πάφο με σουτ του Σούνιτς, μόλις έξω.

68' Αντερέγκεν αντί Τρίκα.

62' ΓΚΟΛ, 1-0 η Πάφος με τον Ντράγκομιρ! Με πλασέ μετά από μπαλιά του Πέπε.

59' Ντράγκομιρ και Μπιέλ αντί Κίνα και Σέμα.

58' Ολιβάν, Τσακόν και Μράμπτι στις θέσεις των Πηλέα, Ιβάνοβιτς και Ρέπας.

57' Απειλεί με Πηλέα η ΑΕΚ, δεν μπορεί να σκοράρει.

53' Κεφαλιά του Σούνιτς, απέκρουσε ο Παλεάρι.

Δεύτερο ημίχρονο

-Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις.

45' Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ και πάλι με τον Τρίκα που μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Ρέπας δεν έπιασε καλά το σουτ.

43' Kεφαλιά του Λέλε μετά από εκτέλεση κόρνερ, έξω.

39' Κίτρινη στον Σα Πίντο για διαμαρτυρίες.

39' Διαμαρτυρίες στην Πάφο για ανατροπή του Λέλε από τον Βαν ντερ Χορν.

37' Σουτ του Σούνιτς, πάνω από τα δοκάρια.

37' Δυνατό σουτ του Μπρούνο, απέκρουσε ο Παλεάρι ο οποίος μέχρι στιγμής διακρίνεται στο ντεμπούτο του.

33' Κίτρινη κάρτα στον Σούνιτς.

32' Διπλή ευκαιρία για την Πάφο με τους Ενγκαμαλέου και Σέμα, ο Παλεάρι απέκρουσε το σουτ του πρώτου και ακολούθως μπλόκαρε σε αυτό του δεύτερου.

29' Eκτέλεση φάουλ του Λουίζ, άστοχη.

22' Απειλεί με τον Τρίκα η ΑΕΚ, δεν καταφέρνει να βρει καλά την μπάλα μετά από σέντρα του Πηλέα.

12' Κίτρινη κάρτα στον Κίνα.

8' Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Λέλε που από κοντά αστόχησε έπειτα από γύρισμα του Ιωάννου.

7' Σουτ του Ιβάνοβιτς, έπεσε και μάζεψε ο Μαγιέσκι.

4' Πρώτη τελική στο ματς με εκτέλεση φάουλ του Σέμα, πάνω από τα δοκάρια.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΚ: Παλεάρι, Μιραμόν, Βαν ντερ Χορν, Μιλίτσεβιτς, Πηλέας (58΄ Ολιβάν), Πάνκοφ (77΄ Χάμπος), Ρέπας (58΄ Μράμπτι), Λέδες, Ιβάνοβιτς (58΄ Τσακόν), Λαγιούνι, Τρίκα (68΄ Αντερέγκεν)

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Λουίζ, Γκολντάρ, Ιωάννου (73΄ Ζαγκέ), Σέμα (59΄ Μπιέλ), Σούνιτς, Πέπε, Κίνα (59΄ Ντράγκομιρ), Ενγκαμαλέου (76΄ Γκούγκα), Λέλε (76΄ Άντερσον).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 62΄ Ντράγκομιρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+2΄ Μιραμόν / 12΄ Κίνα, 33΄ Σούνιτς, 39΄ Σα Πίντο (προπονητής)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος