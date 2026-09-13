Δουβίκας για Champions League και... πρωτάθλημα: «Είναι πολύ νωρίς»

Όπως ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν, έτσι έχει μπει στη φετινή ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος είναι βασικό γρανάζι στην εντυπωσιακή πορεία της Κόμο σε Ιταλία και Ευρώπη.

Ο Έλληνας φορ πέτυχε το παρθενικό του γκολ στο Champions League και έφτασε τα τρία τέρματα σε τέσσερα παιχνίδια φέτος, με τον ίδιο να είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του ιταλικού συλλόγου.

Ο διεθνής επιθετικός παραχώρησε συνέντευξη στη «Gazzetta dello Sport» και αναφέρθηκε τόσο στο δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς όσο και στο Champions League ενώ κράτησε χαμηλά την... μπάλα για μεγάλες πορείες της ομάδας.

Αναλυτικά:

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Τι σας είπε ο Φάμπρεγας στα αποδυτήρια πριν από το παιχνίδι;

«Δεν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζουμε το παιχνίδι και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας κρατάει συγκεντρωμένους. Όπως πάντα, μας ζήτησε θάρρος, προσοχή και την προσωπικότητα να παίξουμε όπως ξέρουμε».

Κυριαρχήσατε όπως η Μπάγερν, η Παρί, η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ… Είστε η μοναδική ομάδα που κέρδισε στην πρεμιέρα με διαφορά τουλάχιστον τριών γκολ. Η Ευρώπη θα πρέπει πλέον να υπολογίζει και αυτή την Κόμο. Μην μας πείτε ότι είναι πολύ νωρίς, γιατί πλέον δεν σας πιστεύουμε.

«Μα όχι... Μιλάμε για τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, με μεγάλη ιστορία πίσω τους. Εμείς μόλις φτάσαμε εδώ. Δεν θα ήταν έξυπνο να το σκεφτούμε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Το μόνο που θα προκαλούσε είναι προβλήματα».

Τρία γκολ σε τέσσερα παιχνίδια, που γίνονται έξι στα τελευταία εννέα, αν προσθέσουμε και την περσινή σεζόν, την οποία ολοκλήρωσες ως δεύτερος σκόρερ της Serie A πίσω από τον Λαουτάρο, μαζί με τον Μάλεν. Εντυπωσιακά νούμερα.

«Χαίρομαι, οι επιθετικοί ζουν από τα γκολ και, πάνω απ’ όλα, από τη συνέπεια. Όμως πραγματικά το σημαντικότερο είναι να βοηθάω τους συμπαίκτες μου σε κάθε παιχνίδι, όχι μόνο σκοράροντας».

Τώρα που οι Ιταλοί αμυντικοί σε φοβούνται και σε μελετούν, ποια είναι τα δικά σου όπλα για να παραμείνεις στην κορυφή;

«Να συνεχίσω να βελτιώνομαι, τόσο ατομικά όσο και στο ομαδικό παιχνίδι. Οι αμυντικοί της Serie A είναι πολύ δυνατοί και, τόσο από σωματικής όσο και από τακτικής πλευράς, πρέπει πάντα να ξέρεις να διαβάζεις σωστά την κατάσταση».

Ο Εντικά της Ρόμα σε χαρακτήρισε τον πιο δύσκολο αντίπαλο. Ποιον αμυντικό φοβάσαι περισσότερο;

«Τον Τσαλομπά, τον Ραμόν και τον Κεμπφ, με τους οποίους παλεύω καθημερινά στην προπόνηση… Πέρα από την πλάκα, στην Ιταλία υπάρχουν πολλοί δυνατοί αμυντικοί. Μου αρέσουν οι μονομαχίες που σε κρατούν σε εγρήγορση και συγκεντρωμένο για 90 λεπτά».

Ξέρω ότι δεν σκέφτεστε το πρωτάθλημα, αλλά μόνο να κερδίσετε το επόμενο παιχνίδι. Ωστόσο, με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, φαίνεται πως μόνο εσείς και, φυσικά, η Ρόμα μπορείτε να βάλετε δύσκολα στην Ίντερ.

«Όχι, είναι πραγματικά πολύ νωρίς για τέτοιου είδους συζητήσεις. Στη Serie A υπάρχουν πολλές ακόμη ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου».

Έχει ήδη γίνει υπερβολικά πολλή συζήτηση για τη μονομαχία ανάμεσα σε εσένα και τον Κιν. Έχεις καταλάβει πώς θα σας διαχειριστεί ο Φάμπρεγας;

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του προπονητή να χρησιμοποιεί σωστά τους παίκτες του, ενώ εγώ και ο Μόιζε είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στην ομάδα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που ήρθε ένας τόσο δυνατός παίκτης για να παλέψει μαζί μας. Ξέρουμε ότι θα χρειαστεί η συμβολή όλων».

Με τον Μόιζε έχετε κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές. Πες μας ποιες είναι…

«Είμαστε και οι δύο δυνατοί σωματικά και ψάχνουμε το βάθος, αλλά έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μπορούμε να παίξουμε μαζί ακριβώς επειδή αλληλοσυμπληρωνόμαστε».

Και πώς είναι να παίζεις με δύο ταλέντα όπως ο Παζ και ο Μπατουρίνα πίσω σου;

«Ποιότητα σε συνδυασμό με ευφυΐα. Ένας επιθετικός δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι καλύτερο».

Γενικότερα, πάνω σε τι δουλεύει περισσότερο τακτικά ο Φάμπρεγας αυτή τη σεζόν;

«Στην επιθετικότητα, την ευφυΐα και το παιχνίδι με την μπάλα. Επιμένει να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εκείνον».

Οι νέοι παίκτες έχουν προσαρμοστεί καλά, έτσι δεν είναι; Ο Μίλα μάλιστα έγινε αρχηγός απέναντι στη Λειψία μετά την έξοδο του Ντα Κούνια. Ποιος σε εντυπωσίασε περισσότερο;

«Όλοι έφεραν κάτι σημαντικό. Ο Λουίς έχει μεγάλη προσωπικότητα, αλλά και οι υπόλοιποι προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα. Αυτό έχει συμβεί με όλους τους παίκτες που ήρθαν εδώ και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτή η ομάδα και αυτό το περιβάλλον».

Εσύ που προτιμάς να κρατάς χαμηλό προφίλ και δεν αγαπάς τα φώτα της δημοσιότητας, πώς διαχειρίζεσαι τον ενθουσιασμό του κόσμου και των media;

«Προσπαθώ να παραμένω ο εαυτός μου. Επικεντρώνομαι στη δουλειά και περνάω πολύ χρόνο στο προπονητικό κέντρο. Ο ενθουσιασμός είναι ευχάριστος, μας δίνει δύναμη, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να σε αποσπάσει και να σου πάρουν τα μυαλά».

Το να περνάς χρόνο με τις γάτες σου και να παίζεις μπιλιάρδο παραμένουν τα αγαπημένα σου χόμπι ή ανακάλυψες άλλα στην Ιταλία;

«Η γάτα μου, η Γκρέις, είναι πάντα μια σταθερή αξία. Και το στέκα δεν έχει βγει από τη μόδα. Εδώ ανακάλυψα κυρίως πόσο όμορφο είναι να ζεις το ποδόσφαιρο με αυτό το πάθος, κάθε μέρα».

gazzetta.gr