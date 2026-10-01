Η ρήξη φέρνει άδοξο φινάλε στην Εθνική Πορτογαλίας για τον Ρονάλντο

Αδοξο φαίνεται πως θα είναι το τέλος της σπουδαίας καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του, καθώς οριστική είναι πλέον η ρήξη στις σχέσεις του με τον Ζόρζε Ζεσούς, αλλά και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Πορτογαλίας εγκατέλειψε χθες για τρίτη φορά την προπόνηση, αποχωρώντας από το «Parken», ενώ οι συμπαίκτες του βρίσκονταν ακόμα στο γήπεδο.

Σύμφωνα μάλιστα με την αθλητική εφημερίδα «O Jogo», ο 41χρονος επιθετικός αποφάσισε να βάλει τέρμα στην παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, τονίζοντας πως θα μιλήσει τις επόμενες ημέρες για τους λόγους της αποχώρησης του. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η απόφαση του είναι οριστική και έτσι το παιχνίδι απέναντι στην Ουαλία, στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» της Λισαβόνας, θα μείνει στην ιστορία ως το τελευταίο που αγωνίστηκε στην τεράστια καριέρα του.

Ο Ρονάλντο εξερράγη όταν άκουσε τον προπονητή του, Ζόρζε Ζεσούς, να δηλώνει σε συνέντευξη Τύπου ότι «σε αυτή την ομάδα, εγώ κάνω κουμάντο» και αποφάσισε να αποχωρήσει. Ο 41χρονος επιθετικός, ο οποίος είχε φτάσει στη Δανία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, όταν άκουσε τις δηλώσεις του Ζεσούς πήγε στο ξενοδοχείο, πήρε τη βαλίτσα του και κάλεσε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, το οποίο βρισκόταν στη Μαδρίτη, να πετάξει στην Κοπεγχάγη για να τον παραλάβει. Ο ίδιος μετέβη στο αεροδρόμιο φορώντας ακόμη τη φόρμα της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Πορτογαλίας ο Ζόρζε Ζεσούς μαζί με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, ακολούθησαν τον Ρονάλντο στο αεροδρόμιο σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσουν και να τον κρατήσουν στην Κοπεγχάγη μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, αλλά αυτός ήταν ανένδοτος, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και αποχώρησε, προκαλώντας θύελλα στην εθνική ομάδα, η οποία θα παίξει σήμερα κόντρα στη Δανία, για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Ο Ρονάλντο αποχωρεί λοιπόν από την εθνική Πορτογαλίας μετά από 23 χρόνια στα οποία κατέκτησε το Euro και δύο φορές το Nations League μετρώντας 234 συμμετοχές και 146 γκολ.