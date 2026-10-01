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Είναι δύσκολο να προβλέψεις...

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μάντζιος ανακατεύει την τράπουλα για τα καθοριστικά παιχνίδια με Αρμενία και Λετονία.

Ο νέος τρόπος με τον οποίο γίνονται τα παιχνίδια για το Νations League, με τέσσερα ματς μέσα σε λίγες μέρες, είναι δύσκολο να προβλέψεις την ενδεκάδα.

Ακόμη και για έναν παίκτη όπως είναι Λοΐζος Λοΐζου. Με το Μαυροβούνιο, αντικατέστησε τον Μάρκους Έντουαρντς στο 70ο λεπτό ενώ με τη Λετονία πήρε φανέλα βασικού και αντικαταστάθηκε στο 74ο λεπτό από τον Μαρίνο Τζιωνή.

Απέναντι στην Αρμενία την Παρασκευή στο ΓΣΠ, όποιοι και να παίξουν, η νίκη αποτελεί μονόδρομο και ο Απόστολος Μάντζιος καλείται να τους προετοιμάσει κατάλληλα για την πρώτη νίκη που θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της διάκρισης. Θα ακολουθήσει νέα πρόκληση με το Μαυροβούνιο την 5η Οκτωβρίου.

Χ.Χ

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