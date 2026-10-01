Τα σενάρια για τη «στέψη» του νέου πρωταθλητή οδηγών στο WRC

Στο Ράλι που θα διεξαχθεί στη Σαρδηνία το διάστημα 1-4 Οκτωβρίου θα κριθεί ο νέος κάτοχος του «στέμματος» των οδηγών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), με τους -«ομόσταυλους» στην Toyota- Έλφιν Έβανς, Σάμι Παγιάρι και Όλιβερ Σόλμπεργκ να είναι πλέον οι μόνοι που μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο Ράλι Χιλής (10-13/9) η Toyota εξασφάλισε τον έκτο διαδοχικό τίτλο της στους κατασκευαστές και συνολικά δέκατο στην ιστορία της, ενώ λίγες ημέρες αργότερα (17/9) η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και ο promoter του WRC επιβεβαίωσαν ότι, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην περιοχή, το Ράλι Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα 12-15 Νοεμβρίου, δεν θα αποτελέσει «κομμάτι» του εφετινού πρωταθλήματος.

Έτσι, η «αυλαία» της σεζόν του 2026 θα πέσει με τον αγώνα που θα λάβει χώρα στη Σαρδηνία και στον οποίο κάθε ένας από τους τρεις οδηγούς της Toyota διεκδικεί τον «παρθενικό» τίτλο της καριέρας του στο WRC.

Ο Έβανς είναι επικεφαλής στην κατάταξη με 230 βαθμούς, έχοντας 17 περισσότερους από τον Παγιάρι και 21 περισσότερους από τον Σόλμπεργκ.

Βάσει του ισχύοντος συστήματος βαθμολόγησης, 25 βαθμοί απονέμονται στον νικητή, 17 παίρνει ο οδηγός που θα τερματίσει δεύτερος, 15 ο τρίτος, 12 ο τέταρτος και 10 ο πέμπτος. Άλλοι πέντε βαθμοί απονέμονται στον οδηγό που θα είναι ταχύτερος στην κατάταξη του προγράμματος της Κυριακής, η οποία αποκαλείται "Super Sunday", ενώ άλλους πέντε βαθμούς κερδίσει ο οδηγός που θα σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στην τελευταία ειδική του αγώνα, η οποία είναι επίσης γνωστή ως "Power Stage".

Έτσι, απομένουν ακόμη 35 βαθμοί προς διεκδίκηση. Όμως, τι χρειάζεται κάθε ένας από τους διεκδικητές του τίτλου, προκειμένου να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής;

Έλφιν Έβανς - 230 βαθμοί

Ο Ουαλός θα στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής αν συγκεντρώσει 19 ή περισσότερους βαθμούς, ανεξάρτητα από το τι θα πετύχουν οι Παγιάρι και Σόλμπεργκ. Επομένως, η νίκη στη Σαρδηνία θα του χάριζε άμεσα τον τίτλο, ακόμη και χωρίς βαθμούς από τη "Super Sunday" ή την "Power Stage". Υπάρχουν, πάντως, αρκετοί άλλοι τρόποι για να φτάσει ο Έβανς στον... μαγικό αριθμό των 19 βαθμών:

- Δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη + τουλάχιστον δύο βαθμούς μπόνους της Κυριακής

- Τρίτη θέση στη γενική κατάταξη + τουλάχιστον τέσσερις βαθμούς μπόνους

- Τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη + τουλάχιστον επτά βαθμούς μπόνους

- Πέμπτη θέση στη γενική κατάταξη + τουλάχιστον εννέα βαθμούς μπόνους

Η έκτη θέση δίνει οκτώ βαθμούς, όπερ σημαίνει ότι, ακόμη και αν ο Έβανς συγκέντρωνε το απόλυτο των 10 επιπλέον βαθμών της Κυριακής, θα έφτανε συνολικά τους 18. Σε αυτή την περίπτωση, η... μοίρα του θα εξαρτιόταν από τα αποτελέσματα των δύο αντιπάλων του.

Πάντως, οποιαδήποτε συγκομιδή κάτω των 19 βαθμών δεν αποκλείει τον Έβανς. Απλά το αποτέλεσμα αυτό ανοίγει την... πόρτα στους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου.

Σάμι Παγιάρι - 213 βαθμοί

Ο Παγιάρι φτάνει στη Σαρδηνία υπολειπόμενος κατά 17 βαθμούς του Έβανς, ύστερα από ένα εντυπωσιακό σερί τριών νικών σε Εσθονία, Φινλανδία και Παραγουάη. Για να... προσπεράσει οριστικά τον Έβανς, ο Φινλανδός πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 18 βαθμούς περισσότερους από τον Ουαλό πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.

Επίσης, ο Παγιάρι εκκινεί στον αγώνα στη Σαρδηνία έχοντας προβάδισμα τεσσάρων βαθμών έναντι του Σόλμπεργκ, οπότε πρέπει να προσέχει και προς αυτή την... κατεύθυνση. Αν ο Σόλμπεργκ πάρει πέντε βαθμούς παραπάνω από τον Παγιάρι, ο Σουηδός θα τον προσπεράσει οριστικά στη βαθμολογία.

Ένας... ιδανικός αγώνας με τη μέγιστη συγκομιδή των 35 βαθμών θα «έστελνε» τον Παγιάρι στους 248 βαθμούς.

Σε αυτό το σενάριο, ο Έβανς δεν θα... έπρεπε να συγκεντρώσει περισσότερους από 18 βαθμούς. Αν ο Ουαλός συγκέντρωνε ακριβώς 18, οι δύο οδηγοί θα ισοβαθμούσαν στους 248 βαθμούς, αλλά η νίκη του Παγιάρι στη Σαρδηνία θα ήταν η τέταρτή του στη σεζόν (έναντι δύο του Έβανς) και θα του έδινε τον τίτλο βάσει των κριτηρίων ισοβαθμίας.

Συνεπώς, ο Παγιάρι ελέγχει τη... μοίρα του, μόνο αν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό βαθμών. Οποιοδήποτε λιγότερο θετικό αποτέλεσμα βάζει όλο και περισσότερο στο παιχνίδι τόσο τον Έβανς όσο και τον Σόλμπεργκ.

Όλιβερ Σόλμπεργκ - 209 βαθμοί

Ο Σόλμπεργκ έχει να καλύψει τη μεγαλύτερη διαφορά από τους υπόλοιπους διεκδικητές, αλλά η κυριαρχική νίκη του στη Χιλή τον διατηρεί γερά στη μάχη του τίτλου. Ο Σουηδός εκκινεί στον αγώνα της Σαρδηνίας με... χάντικαπ 21 βαθμών έναντι του Έβανς και τεσσάρων σε σχέση με τον Παγιάρι.

Για να βρεθεί μπροστά και από τους δύο στην κατάταξη, ο Σόλμπεργκ πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 22 βαθμούς περισσότερους από τον Έβανς και πέντε περισσότερους από τον Παγιάρι. Μια... τέλεια συγκομιδή των 35 βαθμών θα τον ανέβαζε στους 244 βαθμούς.

Εάν ο Σόλμπεργκ πετύχει το... μάξιμουμ, ο Έβανς θα μπορούσε να μαζέψει λιγότερους από 15 βαθμούς και ο τίτλος να παραμείνει εντός της... εμβέλειας του Σουηδού. Οι 15 βαθμοί θα άφηναν τους δύο οδηγούς να «συγκατοικούν» στους 244 βαθμούς, αλλά η πρωτιά στη Σαρδηνία θα χάριζε στον Σόλμπεργκ την τρίτη νίκη του στη σεζόν έναντι δύο του Έβανς, δίνοντάς του το προβάδισμα βάσει των κριτηρίων ισοβαθμίας.

Με τον Σόλμπεργκ να κατακτά τη νίκη στο Ράλι, καθώς και το μάξιμουμ των βαθμών από τη "Super Sunday" και την "Power Stage", ο Παγιάρι δεν θα μπορούσε να φτάσει τους 244 βαθμούς.

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας;

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ισοβαθμία στην κατάταξη κρίνεται αρχικά από τον αριθμό των νικών σε Ράλι κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενώ ακολουθούν στη συνέχεια οι δεύτερες θέσεις, οι τρίτες θέσεις κ.ο.κ.

Αυτό καθιστά τον αγώνα στη Σαρδηνία ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Παγιάρι μετράει αυτή τη στιγμή τρεις νίκες, οι Έβανς και Σόλμπεργκ έχουν από δύο, αλλά η τελική κατάταξη στην Ιταλία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία απάντηση πριν από τον αγώνα για κάθε πιθανό σενάριο ισοβαθμίας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακριβείς θέσεις τερματισμού σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Το βέβαιο είναι ότι ο Έβανς έχει τον πιο ξεκάθαρο στόχο, καθώς οι 19 βαθμοί του εξασφαλίζουν το πρωτάθλημα.

Με οτιδήποτε λιγότερο, η μάχη μπορεί να παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη "Super Sunday" και την τελευταία "Power Stage" της σεζόν...