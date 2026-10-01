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Η ξεκούραση του ασταμάτητου Παναγιώτη Ανδρέου!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Βασικός και στα δώδεκα παιχνίδια της Ομόνοιας.

O Παναγιώτης Ανδρέου είναι από τους μικρότερους ηλικιακά ποδοσφαιριστές που πήραν χρόνο συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα μπόλικα λεπτά στα πόδια του.

Έχοντας συμπληρώσει φυσικά πλέον το 20ό έτος της ηλικίας του, έχει κερδίσει με το σπαθί του να βρίσκεται στις επάλξεις τόσο για τους πράσινους, όσον και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

O Κύπριος ποδοσφαιριστής είναι ανάμεσα στην τριάδα που αγωνίστηκαν και στα 12 φετινά παιχνίδια της Ομόνοιας, σε Κύπρο και Ευρώπη, όμως ο μοναδικός που ήταν ενδεκαδάτος σε όλα.

Δώδεκα συμμετοχές έχουν επίσης οι Τάνκοβιτς και Εβάντρο, αλλά δεν ήταν βασικοί σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι, ο Ανδρέου έχοντας πάρει κλήση και για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ανδρών, όντας ένας από τους 12 διεθνείς των πρωταθλητών, συνεχίζει ασταμάτητα από την αρχή της σεζόν. Το περασμένο παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου, εκτός έδρας με την Λετονία, ήταν το πρώτο που ο Ανδρέου έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο χρονικό διάστημα του αγώνα.

Αναμφίβολα ο Ανδρέου είναι ένας από τους πιο εξελίξιμους ντόπιους ποδοσφαιριστές, με την πορεία του να είναι να είναι ανοδική.

Αυτό φανερώνεται τόσο από την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής της ομάδας, Χένινγκ Μπεργκ και όλοι στο πράσινο οικοδόμημα, αλλά και από το γεγονός ότι ανεβαίνει η χρηματιστηριακή του αξία.

Το transfermarkt τον Δεκέμβριο του 2025 τον είχε κοστολογημένο με 175.000 ευρώ, ενώ την περασμένη εβδομάδα - στις νέες αξιολογήσεις - ο 20χρονος παρουσιάζεται στις 750.000. Με βάση τα όσα έχει δείξει μέχρις στιγμής, αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς να φθάσει και σε επταψήφιο νούμερο. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο Ανδρέου έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο μέχρι το 2019 με την Ομόνοια.

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