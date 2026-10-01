Με κεκτημένη ταχύτητα στην Μπολόνια για την 3η σερί νίκη ο Ολυμπιακός
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
H Iταλική ομάδα ξεκίνησε με δύο ήττες τη σεζόν και τώρα θα προσπαθήσει να... σπάσει το ρόδι απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης.
Αφού πέρασε νικηφόρα τόσο από την Μπασκόνια όσο και από το Κάουνας, ο Ολυμπιακός αναζητά την 3η διαδοχική εκτός έδρας νίκη του στη νέα σεζόν της Euroleague, στην Μπολόνια, απέναντι στη Βίρτους, το βράδυ της Πέμπτης (21:30), για την 3η αγωνιστική.
Η... ενέργεια, λόγω των τριών αγώνων που έχει δώσει ήδη, από το περασμένο Σάββατο (26/9) έως και την Τρίτη (29/9) με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στο Super Cup και με Ζαλγκίρις στο Κάουνας, αποτελεί το... ζητούμενο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.
Αυτός ήταν ο λόγος που πέντε παίκτες δεν προπονήθηκαν στην Μπολόνια την Τετάρτη (30/9), δηλαδή οι Zαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Oυόρντ, Εμπάι Εντζάι και Ντόντα Χολ από τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στη Ζαλγκίρις. Στην Αθήνα βρίσκεται ο τραυματίας Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα), ενώ εκτός προπόνησης έμεινε και ο τραυματίας Κόρι Τζόσεφ (μέση). Ο Τζόσεφ θα είναι στη δωδεκάδα απέναντι στην ιταλική ομάδα.
Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά για τόσο νωρίς στη σεζόν όσον αφορά στην επίθεση, νικώντας με 106-89 την Μπασκόνια και με 93-91 τη Ζαλγκίρις. Δύο παιχνίδια που έπιασε υψηλό σκορ και μάλιστα μακριά από την έδρα του. Και στα δύο πρώτα παιχνίδια της Euroleague αυτή την αγωνιστική περίοδο, ο Ολυμπιακός είχε διψήφιους πέντε παίκτες! Στην άμυνα, είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται βελτίωση στην μετά-Ουόκαπ εποχή, κάτι που δεν εμπνέει πάντως ανησυχία προς το παρόν.
Η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, Βίρτους Μπολόνια, ξεκίνησε με δύο ήττες τη σεζόν και τώρα θα προσπαθήσει να... σπάσει το ρόδι απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης. Στην πρεμιέρα, η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού ηττήθηκε από τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη με 78-68. Διψήφιοι σε εκείνον τον αγώνα ήταν οι Μάρκους Καρ (12π., 4 ασ.) και Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ (10π.). Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ, είχε δώσει 4 ριμπάουντ στην ομάδα του, όπως και ο Σουηδός φόργουορντ Μπο Κλίντμαν.
Η Βίρτους έφυγε ηττημένη και από τον ιταλικό «εμφύλιο» στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (87-85) για την 2η αγωνιστική της Euroleague. To buzzer beater του Ντέβον Χολ στέρησε μια πρώτη νίκη για τη Βίρτους αυτή τη σεζόν στην Ευρώπη. Ο Αλιού Ντιαρά είχε σημειώσει 15 πόντους, ο Ουέντελ Μουρ έδωσε 12 πόντους στην ιταλική ομάδα, ενώ από 10 πέτυχαν οι Καρ και Άλστον.
Σε μία στατιστική σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός υπερέχει σε όλους τους τομείς πλην του παθητικού του και των λαθών. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης σημειώνει 23 περισσότερους πόντους μέσο όρο στην επίθεση από τη Βίρτους στις δύο πρώτες αγωνιστικές, αλλά δέχεται 7,5 περισσότερους πόντους. Η Βίρτους κάνει 4 λιγότερα λάθη από τους «ερυθρόλευκους» μέσο όρο, τομέας όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν τον αγώνα στην Μπολόνια, περιμένει να διορθώσουν οι παίκτες του.
Διαιτητές του αγώνα Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία) και Ντένις Χάτζιτς (Κροατία).
ΑΠΕ - ΜΠΕ