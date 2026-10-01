Με Στορμ Χάντερ η αρχή της Σάκκαρη στo Πεκίνο

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά το τουρνουά της Σιγκαπούρης, θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Πεκίνου και ως Νο25 του ταμπλό πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο και στο δεύτερο θα αναμετρηθεί το Σάββατο με την Στορμ Χάντερ (Νο 182 στον κόσμο) από την Αυστραλία, η οποία νίκησε στα προκριματικά την Κινέζα Γιου Τζουν Λιν με 6-2 και 6-1.

Στη συνέχεια ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, καθώς αν περάσει στον τρίτο γύρο, λογικά θα βρει εκεί την Ελίνα Σβιτολίνα, Νο6 του ταμπλό.

Όποια παίκτρια φτάσει στη φάση των «16», πιθανότατα θα πέσει πάνω στην Μπελίντα Μπέντσιτς, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά είναι η επικεφαλής του ταμπλό Έλενα Ριμπάκινα.