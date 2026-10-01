Στοχευμένη προετοιμασία από τον Σα Πίντο για την… ανηφόρα

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών υποχρεώσεων προσφέρει την ιδανική ευκαιρία ανασύνταξης για την Πάφος FC, με τον Ρικάρντο Σα Πίντο να στοχεύει στην άμεση επιστροφή της ομάδας στον δρόμο των επιτυχιών.

Μετά την ήττα από την ΑΕΛ στo πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, ο Πορτογάλος προπονητής θέλει να εκμεταλλευτεί το διάστημα αυτό για να βελτιώσει αρκετούς τομείς όσον αφορά τη λειτουργία της ομάδας.

Ο Σα Πίντο γνωρίζει καλά ότι οι απαιτήσεις στην Πάφος FC είναι υψηλές και γι’ αυτό, με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, θα επιδιώξει η ομάδα του να δημιουργήσει ένα σερί νικών που θα της δώσει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τα όποια στραβοπατήματα προκύψουν από τις υπόλοιπες ομάδες.

Ένας επιπλέον στόχος για τoν ίδιο είναι να παρουσιάσει ελκυστικό ποδόσφαιρο η ομάδα του, κάτι που μπορεί να γίνει λόγω του εξαιρετικά ποιοτικού ρόστερ που διαθέτει.

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος η Πάφος FC θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (11/10, 18:00), ακολούθως θα ριχθεί στη «μάχη» της League Phase του Conference League απέναντι στην Αταλάντα εκτός έδρας (15/10, 22:00), ενώ έπειτα θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19/10, 18:00).