Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Ελλάδα – Ολλανδία

Η Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία απόψε στις 21:45, στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του UEFA Nations League 2026/27. Πρόκειται για την πρώτη παρουσία της Εθνικής Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο μαζί με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση, με την Ολλανδία να έχει τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις. Η νίκη των φιλοξενούμενων προσφέρεται στα 2.22, η επικράτηση της Ελλάδας στα 3.20, ενώ η ισοπαλία δίνεται στα 3.50.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τα δοκάρια. Το ενδεχόμενο να υπάρξει τουλάχιστον ένα δοκάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.10, ενώ η επιλογή για περισσότερα από ένα δοκάρια ανεβαίνει στα 4.75.

Στις ειδικές αγορές, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι στην αναμέτρηση προσφέρεται στα 3.30.

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