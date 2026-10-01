H Γιουβέντους «απειλεί» τους Ομονοιάτες με ακύρωση εισιτηρίων!

Το Τορίνο και ο αγώνας με τη Γιουβέντους για την 5η αγωνιστική της League phase του Europa League στις 26 Νοεμβρίου, αποτελούν έναν ελκυστικό προορισμό για τους Ομονοιάτες.

Έτσι αναμένεται στο παιχνίδι που θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου, να υπάρξει... απόβαση στην Ιταλική πόλη.

Η Γιουβέντους με μήνυμα στα ελληνικά, όταν πατήσεις στην ιστοσελίδα της για αγορά εισιτηρίου, «απειλεί» τους φίλους των πρασίνων για ακύρωση εισιτηρίου και τους καλεί να απευθυνούν στην Ομόνοια.

Αναλυτικά το μήνυμα: «Σας ενημερώνουμε ότι οι φίλαθλοι κυπριακής υπηκοότητας μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια αποκλειστικά για τη θύρα φιλοξενούμενων. Για τον σκοπό αυτό, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στην ΠΑΕ Ομόνοια Λευκωσίας. Οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών της UEFA, οι οποίοι επιβάλλουν στους φιλοξενούμενους φιλάθλους να αγοράζουν εισιτήρια αποκλειστικά στη θύρα που προορίζεται για αυτούς, ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση του εισιτηρίου και, κατά συνέπεια, σε απαγόρευση εισόδου στο στάδιο».