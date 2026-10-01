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Αστραψε και βρόντηξε ο Κλοπ για τις ρατσιστικές επιθέσεις στην εθνική Γερμανίας

ΓΗΠΕΔΟ

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«Δεν έχω χρόνο για ανοησίες»

Η άφιξη του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους των «πάντσερ», όμως η πρώτη λίστα των κλήσεών του έγινε στόχος απαράδεκτων επιθέσεων από ορισμένους ακροδεξιούς κύκλους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν προκλητικά μηνύματα που υποστήριζαν ότι η εθνική ομάδα «δεν είναι αρκετά γερμανική» και «δεν είναι αρκετά λευκή».

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία (21:45), ο πολυνίκης τεχνικός απέρριψε τα πολιτικά κίνητρα αυτών των επιθέσεων και απάντησε με σκληρή γλώσσα στους διαδικτυακούς επικριτές του.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν τον επηρεάζουν καθόλου και πως στα αποδυτήρια της ομάδας του επικρατεί απόλυτη ενότητα.

«Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να σπαταλήσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο σκεπτόμενοι τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχω χρόνο για ανοησίες στην πραγματική ζωή, επομένως ούτε και στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή μας είναι ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να λέγονται εντελώς παράλογα πράγματα. Η ομάδα μας δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενωμένη. Ο κόσμος θα μπορούσε πραγματικά να μάθει πολλά παρατηρώντας τις σχέσεις μέσα στα αποδυτήρια μιας αθλητικής ομάδας», τόνισε ο Κλοπ. 

«Η ήττα από την Ελλάδα έφερε προβληματισμό στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας, οδηγώντας τον Γερμανό τεχνικό στην απόφαση να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές ενόψει των αναμετρήσεων με τη Σερβία και την Ελλάδα».Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει η Σερβία δεν θα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που επέδειξε η Ελλάδα. Αυτό που κάνει την ομάδα της Σερβίας εξαιρετικά επικίνδυνη είναι η τεράστια εμπειρία της, μαζί με μερικούς πραγματικά κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Γνωρίζουν πολύ καλά όλα τα μυστικά και τα κόλπα αυτού του αθλήματος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είναι διακοσμημένοι με μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Αν και αυτή δεν είναι η καλύτερη περίοδος για το ποδόσφαιρό τους αυτή τη στιγμή, οι παίκτες γνωρίζουν ακριβώς τι διακυβεύεται και θα παλέψουν μέχρι το τέλος ο ένας για τον άλλον. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα που βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης να ξεπεράσει έναν αντίπαλο που αμύνεται οργανωμένα στο δικό της μισό», εξήγησε ο Κλοπ.

Μετά από δύο αγωνιστικές, οι Γερμανοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση με μόλις έναν βαθμό στην τρίτη θέση του ομίλου (η Ολλανδία έχει τέσσερις και η Ελλάδα έξι).

athletiko.gr

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