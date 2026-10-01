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Oι παλιές καραβάνες βγαίνουν... μπροστά στην ΑΕΚ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Ο Σεγιές στηρίζεται ξανά σε παίκτες που φοράνε χρόνια τα κιτρινοπράσινα.

Οι παλιές καραβάνες Γκουστάβο Λέδες και Χρβόγε Μιλίτσεβιτς φαίνεται πως θα αποτελέσουν για ακόμα μια χρονιά τους στυλοβάτες της ΑΕΚ στην προσπάθειά της να πρωταγωνιστήσει στις δύο εγχώριες διοργανώσεις.

Οι δύο έμπειροι ποδοσφαιριστές κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κόουτς Ρούμπεν Σεγιές, αφού στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος ήταν βασικοί και αναντικατάστατοι, χωρίς να χάσουν ούτε λεπτό (συνολικά 360 λεπτά συμμετοχής ο καθένας).

Πρόκειται για ποδοσφαιριστές – σημαίες της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, πάνω στους οποίους θα βασιστεί και η φετινή προσπάθεια για να διατηρηθεί η ομάδα της Λάρνακας στην ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Από κει και πέρα, υπάρχουν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν βασικοί και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο λόγος για τον Τυνήσιο εξτρέμ Αμόρ Λαγιούνι και τον διεθνή Κύπριο αριστερό μπακ Κώστα Πηλέα.

Ο πρώτος έχει συνολικά 265 λεπτά συμμετοχής και ο δεύτερος 287. Ο Πηλέας ήταν από τους καλύτερους και πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές της ομάδας σε αυτές τις αγωνιστικές, σε αντίθεση με τον Λαγιούνι, από τον οποίο ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει πολλά περισσότερα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο 33χρονος ακραίος επιθετικός ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο προς τα αντίπαλα δίκτυα.

Στη σχετική λίστα ακολουθούν οι Ρέπας και Μιραμόν, οι οποίοι ξεκίνησαν βασικοί στους τρεις από τους τέσσερις αγώνες πρωταθλήματος.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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