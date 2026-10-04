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Στην τελική τριάδα για τον κορυφαίο Ευρωπαίο αθλητή του 2026 ο Μίλτος Τεντόγλου!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι νικητές θα αναδειχθούν στη βραδιά των βραβείων Golden Tracks, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται πλέον στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics, ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στους τρεις φιναλίστ και θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις και τον Ιταλό Τζιανμάρκο Ταμπέρι.

Η παρουσία του Τεντόγλου στην τελική τριάδα αποτελεί μία ακόμη σημαντική αναγνώριση για τον κορυφαίο Έλληνα άλτη, σε μια χρονιά κατά την οποία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη θέση του στην κορυφή του ευρωπαϊκού μήκους, καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις και διακρίσεις. Κατέκτησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του, θριάμβευσε στα World Athletics Ultimate Championships, ενώ σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη χρονιά, με άλμα στα 8,66 μ.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που ο Τεντόγλου βρίσκεται στην τελική τριάδα της σχετικής ψηφοφορίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είχε προηγηθεί η παρουσία του στους τρεις φιναλίστ το 2022, το 2023 και το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στις κορυφαίες θέσεις του ευρωπαϊκού στίβου.

Πλέον, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης καλείται να διεκδικήσει μία ακόμη μεγάλη ατομική διάκριση, έχοντας απέναντί του δύο κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου στίβου, τον «κυρίαρχο» του επί κοντώ Μόντο Ντουπλάντις και τον πρωταθλητή του ύψους Τζιανμάρκο Ταμπέρι.

Οι νικητές θα αναδειχθούν στη βραδιά των βραβείων Golden Tracks, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λωζάνη της Ελβετίας το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι νικητής το 2025 ήταν ο Ντουπλάντις.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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