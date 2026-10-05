Ένα βιβλίο, μία ολόκληρη ιστορία

Πραγματοποιείται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η εκδήλωση που διοργανώνει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου-λευκώματος, «ΑΠΟΕΛ 1926–2026, 100 χρόνια ΘΡΥΛΟΣ».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει συμβολικά στις 19:26 και η είσοδος πραγματοποιείται μόνο με πρόσκληση. Το βιβλίο, είναι η μία πολυτελής έκδοση 592 σελίδων, που καταγράφει με πληρότητα και τεκμηρίωση την 100χρονη πορεία του ΑΠΟΕΛ, με σπάνιο αρχειακό υλικό, ιστορικά ντοκουμέντα, άγνωστες ιστορίες και πλούσιο φωτογραφικό περιεχόμενο. Το λεύκωμα, 304 σελίδων, αφηγείται έναν αιώνα ΑΠΟΕΛ μέσα από τις πιο δυνατές και εμβληματικές εικόνες της ιστορίας του Συλλόγου.

Θυμίζουμε πως το «ΑΠΟΕΛ 1926-2026, 100 ΧΡΟΝΙΑ ΘΡΥΛΟΣ» κυκλοφορεί σε ελεύθερη προπώληση τις τελευταίες ημέρες με κόστος 110 ευρώ, ενώ στον χώρο της εκδήλωσης θα μπορέσουν όσοι θέλουν να το προμηθευτούν, μαζί βεβαίως με το λεύκωμα. Τις προηγούμενες ημέρες ο νέος πρόεδρος του σωματείου, Κώστας Σχίζας, αναφερόμενος στην αποψινή εκδήλωση με αφορμή το βιβλίο, τόνισε πως είναι αφιερωμένο σε όσους έγραψαν τη δική τους ιστορία με τον ΑΠΟΕΛ, αλλά και γι' αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή.