(ΒΙΝΤΕΟ) Μιχάλης Κούκου: «Δεν του έδιναν το συμβόλαιο του και δεν του έβαζαν κοινωνικές ασφαλίσεις»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά του, δεν του παραδόθηκε αντίγραφο ούτε του βασικού συμβολαίου εργοδότησης ούτε της συμπληρωματικής συμφωνίας που είχε υπογράψει. Κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι εργαζόμενος και δικαιούται να έχει στην κατοχή του τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους εργοδότησης και τις συμφωνημένες απολαβές του.

Ο Μιχάλης Κούκου αναφέρει επίσης ότι, ενώ η συμφωνία του είχε ανανεωθεί αυτόματα για ακόμη έναν χρόνο, το σωματείο δεν επιθυμούσε να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του και τον πίεζε να υπογράψει λύση της συμφωνίας. Χωρίς να έχει στην κατοχή του τη συμπληρωματική συμφωνία, βρέθηκε σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση ως προς την απόδειξη του πλήρους ύψους των συμφωνημένων απολαβών του και, όπως δηλώνει, τελικά αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεργασία του, χάνοντας οικονομικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των πριμ ανόδου της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η παρακράτηση συμβατικών εγγράφων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης προς έναν εργαζόμενο για να παραιτηθεί από οικονομικά ή συμβατικά δικαιώματά του.

Ακόμη σοβαρότερη είναι η αναφορά του ποδοσφαιριστή ότι, κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του, δεν καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες εισφορές για Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ΓεΣΥ. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά άμεσα την εφαρμογή της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η μαρτυρία του Μιχάλη Κούκου δεν εμφανίζεται να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Για άλλο ποδοσφαιριστή του Ερμή Αραδίππου έχει ήδη υποβληθεί επίσημη καταγγελία προς το τμημα εργασιακων σχεσεων, στην οποία καταγράφονται παρόμοιοι ισχυρισμοί για παρακράτηση συμπληρωματικής συμφωνίας, πίεση για πρόωρη λύση της συνεργασίας, οικονομικές απαιτήσεις και μη εμφάνιση καταβολών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όταν δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές περιγράφουν παρόμοιες πρακτικές στο ίδιο σωματείο, οι καταγγελίες δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί την ΚΟΠ να διερευνήσει άμεσα κατά πόσο τα συμβόλαια και οι συμπληρωματικές συμφωνίες των επηρεαζόμενων ποδοσφαιριστών κατατέθηκαν όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να εξετάσουν την εκπλήρωση των εργοδοτικών υποχρεώσεων σε σχέση με Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ΓεΣΥ.

Καλούμε παράλληλα τον Ερμή Αραδίππου να δώσει πλήρεις εξηγήσεις για τις καταγγελίες και να διασφαλίσει ότι κάθε ποδοσφαιριστής λαμβάνει τα συμβατικά έγγραφα που δικαιούται να έχει στην κατοχή του.

Τα συμβόλαια πρέπει να παραδίδονται και να τηρούνται. Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις και το ΓεΣΥ δεν είναι προαιρετικές υποχρεώσεις. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να πιέζεται να παραιτηθεί από τις απολαβές ή τα δικαιώματά του. Τα εργασιακά και συμβατικά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα συνεχίσει να στηρίζει τον Μιχάλη Κούκου και κάθε ποδοσφαιριστή που αντιμετωπίζει αντίστοιχες πρακτικές και, όπου απαιτείται, θα προχωρεί σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές, πειθαρχικές και θεσμικές ενέργειες για την προστασία των μελών του.