Μίλαν και Ρόμα «πολιορκούν» ξανά τον Έντρικ

Ο Έντρικ αναγκάστηκε την περασμένη σεζόν να αφήσει τη Ρεάλ και να αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ως δανεικός με την Λιόν, με τις εμφανίσεις του εκεί να είναι άκρως ικανοποιητικές και να κερδίζει το εισιτήριο της επιστροφής στην Μαδρίτης αλλά… μέχρι εκεί. Στο ίδιο έργο θεατής.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο επέλεξε μεν να τον κρατήσει παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπήρχε για τον Βραζιλιάνο επιθετικό τόσο από τη Μίλαν (είχε συμφωνήσει μαζί του) όσο και από τη Ρόμα όμως μέχρι στιγμής ο παίκτης έχει αγωνιστεί μόλις τέσσερα λεπτά και το γεγονός αυτό δημιουργεί εξελίξεις.

Αυτές θα δρομολογηθούν μέσα στους επόμενους μήνες, με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο να υποστηρίζει πως η Μίλαν είναι έτοιμη να επιστρέψει στο παιχνίδι της διεκδίκησής του και να τον αποκτήσει τον ερχόμενο Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού, την ώρα που η Ρόμα παρουσιάζεται ως η έτερη επίδοξη μνηστήρας του παίκτη.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο πρόεδρος Καρντινάλε και ο προπονητής Αμορίμ έχουν κυκλώσει το όνομα του Έντρικ, με τους ροσονέρι να εμφανίζονται μάλιστα να έχουν το αβαντάζ για να τον κάνουν δικό τους μέσω δανεισμού (εφόσον ανάψει το πράσινο φως ο Μουρίνιο) έχοντας εξαιρετικές σχέσεις, με το Roc Nation, το γραφείο μάνατζερ που εκπροσωπεί τον 20χρονο Βραζιλιάνο διεθνή επιθετικό.

sport24.gr