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Ζορίστηκε αλλά βρήκε τον τρόπο η Ολλανδία - Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέσσερα στα τέσσερα η Πορτογαλία και ας έφυγε ο Ρονάλντο.

Στην κορυφή του 2ου ομίλου της Α΄ Κατηγορίας ανέβηκε η Ολλανδία, στους 8 βαθμούς μαζί με την Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του Nations League. Οι «Οράνιε» επικράτησαν 2-1 στο Αϊντχόφεν της Σερβίας, η οποία ουσιαστικά μένει τελευταία στον όμιλο και θα συμμετάσχει στα μπαράζ προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό στη League B.

Στον 4ο όμιλο η Πορτογαλία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει την πρώτη θέση και την πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς επικράτησε δύσκολα 2-1 της Νορβηγίας στο «Ντραγκάο» του Πόρτο με τον Γκονζάλο Ράμος να σημειώνει το νικητήριο γκολ στο 79΄. Οι Πορτογάλοι έχουν πλέον «4 στα 4», ενώ φαβορί για τη δεύτερη θέση είναι πλέον η Δανία που με ένα πέναλτι του Χόιλουντ στο 75΄ νίκησε 1-0 την Ουαλία στο Κάρντιφ.

«Αφεντικό» για την πρώτη θέση του 3ου ομίλου της League B παραμένει η αήττητη Αυστρία. Με γκολ του Λανγκ στο 85' η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ απέσπασε ισοπαλία στην Πρίστινα από το Κόσοβο (1-1) και με 8 βαθμούς μετά από 4 ματς βρίσκεται σε θέση ισχύος για την απευθείας άνοδο στη League A. Οι γηπεδούχοι, που είχαν προηγηθεί με τον Ασλάνι στο 70' έχασαν την ευκαιρία να «πιάσουν» στην κορυφή την αποψινή τους αντίπαλο.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Βέλγιο 5/10

Ιταλία-Τουρκία 5/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία-Σερβία 2-1

(39΄ Κόοπμαϊνερς, 72΄ Ζίρκζεε - 35΄ Τσβέτκοβιτς)

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κροατία-Ισπανία 6/10

Αγγλία-Τσεχία 6/10

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1

(38΄ Κανσέλο - 36΄ Άγερ)

Ουαλία-Δανία 0-1

(73΄πεν. Χόιλουντ)

 

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελβετία-Β. Μακεδονία 6/10

Σκωτία-Σλοβενία 6/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουκρανία-Ουγγαρία 5/10

Β.Ιρλανδία-Γεωργία 5/10

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Αυστρία 1-1

(70' Ασλάνι - 85' Λανγκ)

Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1

(39΄πεν. Πάροτ - 47΄ Πέρετζ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Σουηδία 5/10

Βοσνία-Πολωνία 5/10

 

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10

Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κύπρος-Λετονία 5/10

Μαυροβούνιο-Αρμενία 5/10

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10

Μολδαβία-Σλοβακία 6/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10

Εσθονία-Ισλανδία 6/10

 

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάλτα-Ανδόρα 1-0

(49' Τέουμα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0

(25' Καϊμπουλάεφ)

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