EuroLeague και NBA στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Οι μέτοχοι της EuroLeague θα συναντηθούν τη Δευτέρα (5/10) στην Ιταλία, με αντικείμενο την επέκταση της διοργάνωσης, ενώ στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκεται και η πιθανή συνεργασία με το NBA ενόψει της δημιουργίας του NBA Europe από το 2027.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Κερνόμπιο, στις όχθες της λίμνης Κόμο, και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. EuroLeague και NBA έχουν ξεκαθαρίσει ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα προχωρήσουν με τα δικά τους σχέδια για την επόμενη σεζόν.

Μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση, τη δομή και τη χρηματοδότηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, NBA Europe και EuroLeague αναμένεται να κινηθούν ανταγωνιστικά, με τη EuroLeague να προσανατολίζεται στην αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου και στην επέκταση της διοργάνωσης.

Η EuroLeague ανέφερε την Παρασκευή στο Ρόιτερ ότι θα ήταν λογικό να υπάρξει συνεργασία με το NBA, θέση που έχει εκφράσει και ο επίτροπος της κορυφαίας αμερικανικής λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, σε συνέντευξη Τύπου στις 15 Σεπτεμβρίου.

Με βάση τα σχέδια που εξετάζουν το NBA και η FIBA, η νέα διοργάνωση θα μπορούσε να ξεκινήσει ως μια ημι-ανοικτή λίγκα με 14 έως 16 ομάδες. Από αυτές, 10 έως 12 θα έχουν μόνιμη θέση, ενώ τέσσερις έως έξι θέσεις θα διατίθενται κάθε χρόνο μέσω αγωνιστικών κριτηρίων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, το NBA έχει ήδη καταθέσει πρόταση στη EuroLeague. Οι ομάδες θα μπορούν να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη νέα διοργάνωση είτε μέσω του Basketball Champions League της FIBA είτε μέσω ενός ειδικού προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργείται αγωνιστικός δρόμος προς την κορυφαία διοργάνωση για συλλόγους από τα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σήμερα, από τις 20 ομάδες της EuroLeague, οι 13 διαθέτουν μόνιμη θέση. Οι υπόλοιπες συμμετοχές συμπληρώνονται μέσω wild cards, ενώ συνήθως δύο θέσεις απονέμονται με βάση την αγωνιστική πορεία στο EuroCup.

Προσπάθεια περιορισμού των προβλημάτων στο πρόγραμμα

Ένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης του NBA Europe αφορά το αγωνιστικό ημερολόγιο. Η νέα διοργάνωση σχεδιάζεται έτσι ώστε να συνυπάρχει με τα εθνικά πρωταθλήματα και τα διεθνή «παράθυρα» της FIBA, με στόχο να περιοριστούν οι σημερινές συγκρούσεις στο πρόγραμμα των αγώνων και οι επιβαρύνσεις για τους παίκτες.

Οι υπάρχουσες διαδικασίες ανάδειξης παικτών και το σύστημα μεταγραφών αναμένεται να παραμείνουν ως έχουν. Παράλληλα, εκτός από την ένταξη ορισμένων υφιστάμενων συλλόγων ως franchises, προβλέπεται η δημιουργία νέων ομάδων. Στα σχέδια εξετάζεται επίσης η συμμετοχή ορισμένων από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Εκπρόσωπος της Qatar Sports Investments (QSI) επιβεβαίωσε ότι ο οργανισμός έχει «εμπλακεί θετικά στις συζητήσεις εδώ και πολλούς μήνες», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η QSI είναι ιδιοκτήτρια της γαλλικής Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με το «The Athletic», το NBA Europe έχει ήδη εντοπίσει 12 πιθανές αγορές για τις ομάδες-«άγκυρες» της νέας διοργάνωσης. Πρόκειται για το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη, το Μιλάνο, το Βερολίνο, το Μόναχο, την Κωνσταντινούπολη, τη Μαδρίτη, την Αθήνα, τη Βαρκελώνη, το Μάντσεστερ και τη Λιόν.

Το σχέδιο επέκτασης της EuroLeague

Σε περίπτωση που η EuroLeague προχωρήσει αυτόνομα στο δικό της σχέδιο επέκτασης, η διοργάνωση των 20 ομάδων θα αυξηθεί κατά τέσσερις από την επόμενη σεζόν. Έως και οκτώ νέες ομάδες θα μπορούσαν να αποκτήσουν καθεστώς «μακροχρόνιας» συμμετοχής, οι οποίες θα προστεθούν στις 13 υφιστάμενες μόνιμες ομάδες, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από προσωρινούς συμμετέχοντες.

Η EuroLeague γνωστοποίησε στο Ρόιτερ ότι έχουν υποβληθεί 14 προτάσεις για τις οκτώ διαθέσιμες θέσεις, με τα συνολικά ποσά που προσφέρονται ως δικαιώματα εισόδου να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ.

Στην πρόταση του NBA Europe, αντίθετα, δεν θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή και των 13 σημερινών μόνιμων μελών της EuroLeague. Το NBA έχει αναφέρει ότι οι νέες ομάδες θα επιλέγονται κατά περίπτωση και ότι το κόστος εισόδου θα καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε franchise. Ο Άνταμ Σίλβερ έχει δηλώσει ότι έχουν ήδη κατατεθεί αρκετές προτάσεις που κυμαίνονται από 500 εκατ. έως 1 δισ. δολάρια.

Οι επαφές στο Κερνόμπιο αναμένεται πλέον να δείξουν αν οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε ένα κοινό μοντέλο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή αν η EuroLeague και το NBA Europe θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους από το 2027.

AΠΕ - ΜΠΕ