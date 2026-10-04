Πρώτα το καθήκον της η Εθνική και εφόσον βολέψει, το χαμόγελο θα είναι διπλό

Καθοριστικό όσον αφορά την προσπάθεια για διάκριση στον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League είναι η αυριανή μάχη (19:00) με τη Λετονία στο ΓΣΠ.

Έπειτα από τη νίκη επί της Αρμενίας και το άλμα στη 2η θέση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβάλλεται να πανηγυρίσει τη δεύτερη σερί νίκη στον όμιλο και να «ελέγχει» την κατάσταση όσον αφορά την εξασφάλιση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων.

Το Μαυροβούνιο με το απόλυτο (εννιά βαθμούς) δεν δίνει και… δικαίωμα για την πρωτιά που δίνει απευθείας άνοδο στη Β΄ Κατηγορία. Έτσι κοιτάμε κυρίως τη 2η θέση όπου στέλνει στα πλέι οφ με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β΄ Κατηγορία. Αν νικήσει στα πλέι οφ, θα προαχθεί στη Β΄ Κατηγορία ενώ αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ΄ Κατηγορία, όπως και αυτές που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση.

Το χαμόγελο για την Εθνική μας θα είναι διπλό εφόσον κερδίσει τη Λετονία και την ίδια ώρα το Μαυροβούνιο στην έδρα του νικήσει την Αρμενία. Έτσι η διαφορά από την 3η θέση θα πάει στους τέσσερις βαθμούς και η Εθνική μας θα πάει στην Αρμενία τον Νοέμβριο (5η αγωνιστική), για διπλό αποτέλεσμα.

Το κάθε τι στην ώρα του όμως. Πρώτα πρέπει να κάνει το καθήκον της η Εθνική και εφόσον βολέψει το αποτέλεσμα στο Μαυροβούνιο, το χαμόγελο θα είναι διπλό.