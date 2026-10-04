Λεωνίδας Κονομής, η σκληρή δουλειά, έφερε ανταμοιβή...

Η παρουσία του στον Ολυμπιακό, του άνοιξε την πόρτα για μεταγραφή στον Απόλλωνα και οι εμφανίσεις του στη Λεμεσιανή ομάδα, έφεραν κλήση στην Εθνική. Στο ντεμπούτο του ως βασικός και μάλιστα ως δεξί μπακ, σκόραρε, βάζοντας με τη συνολική του παρουσία, το λιθαράκι για τη νίκη επί της Αρμενίας.

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του κάθε προπονητή και όπου κληθεί να αγωνιστεί, το πράττει με επιτυχία. Η σκληρή του δουλειά, φέρνει ανταμοιβή και είναι στο χέρι του να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις.

Δείχνει προσγειωμένος και έτοιμος για να «πετάξει» ακόμη πιο ψηλά. Άλλωστε είναι σε ηλικία (25 ετών) που έχει όλο τον μέλλον μπροστά του και ξέρει καλά πως δεν πρέπει να εφησυχάσει.

Kρίστοφερ