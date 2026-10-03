Εξορμήσεις για τους ποδοσφαιρόφιλους με Γ΄ και Επίλεκτη Κατηγορία

Χωρίς δράση οι μεγάλες κατηγορίες, όμως σε Γ΄ και Επίλεκτη Κατηγορία, υπάρχει ενδιαφέρον.

Όλα τα παιχνίδια για τη 2η αγωνιστική είναι προγραμματισμένα για το Σάββατο, με την κάθε αναμέτρηση να έχει τη δική του σημασία, παρόλο που βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια των δύο πρωταθλημάτων.

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο 03/10 (16:00)

ΑΣΠΙΣ Πύλας - Οθέλλος

Ομόνοια Ψευδά - Αλκή Λάρνακας

ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - Αχ./Ονήσιλος 0-3 (χωρίς αγώνα)

Ορμήδεια - Εθνικός Λατσιών

FC Λειβάδια - ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων

Κέδρος - Ανόρθωση Μουτταγιάκας

Εθνικός Άσσιας - ΑΕΚ Κελλιών

ΘΟΪ Λακατάμιας - Ξυλοφάγου

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο 03/10 (16:00)

Άτλας Αγλαντζιάς – Πρόοδος Καϊμακλίου

ΑΕΚ Κοράκου – Φρέναρος

Κούρρης Ερήμης – Ανάγυια

Θύελλα Αγ. Θεοδώρου – ΑΕΚ Κουκλιών

ΑΠΟΠ Πόλης – Ροτσίδης Μάμμαρι

Ακάμας-Πέγεια – ΘΟΪ Πύργου

Ορφέας – Γεροσκήπου

Α.Ε. Τρούλλων – Δίας Στροβόλου