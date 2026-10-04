Τζόκοβιτς: «Νίκησα τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο αυτή τη στιγμή»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χαρακτήρισε το παιχνίδι με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ για το τουρνουά του Πεκίνου, ως μία από τις δύο κορυφαίες που έχει δώσει μέσα στο 2026 και τόνισε πως απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να νικά τους κορυφαίους του κόσμου.

«Πιθανότατα αυτό ήταν ένα από τα δύο καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει φέτος, μαζί με τον ημιτελικό του Australian Open απέναντι στον Σίνερ. Προφανώς είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κερδίσω αυτόν που πιθανότατα είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο».

Ο 39χρονος Σέρβος, Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Νο2 τενίστα στον κόσμο με 4-6, 6-4, 6-4, έπειτα από 2 ώρες και 34 λεπτά αγώνα. Με αυτή τη νίκη έφτασε τις 32 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Πεκίνο, διατηρώντας το απόλυτο στο τουρνουά.

Kαι πρόσθεσε στις δηλώσεις του: «Ο Σάσα ήταν πάντα ένας παίκτης κορυφαίου επιπέδου. Γνωρίζαμε ότι ήταν θέμα χρόνου να καταφέρει να κερδίσει το πρώτο του Grand Slam. Το έκανε φέτος και όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο την ίδια σεζόν. Με την αυτοπεποίθηση που έχει τώρα, το σπουδαίο σερβίς του και την πίεση που ασκεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Όταν είναι τόσο σταθερός, ακριβής και δυνατός με το σερβίς του, σε αναγκάζει να παίζεις κάθε ένα από τα δικά σου γκέιμς σερβίς στα όρια. Οι ευκαιρίες που εμφανίζονται απέναντί του είναι πολύ λίγες και, όταν έρχονται, πρέπει να τις εκμεταλλεύεσαι. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς έκανα. Στο 5-4 του δεύτερου σετ και στο 5-4 του τρίτου, όταν είχα την ευκαιρία να κάνω break, έπαιξα καλούς πόντους, και εκμεταλλεύτηκα τις ευκαιρίες μου. Αυτό ήταν αρκετό για να κερδίσω τον αγώνα».

«Προφανώς, έπρεπε να συμβούν πολλά πράγματα νωρίτερα για να φτάσουμε σε εκείνες τις στιγμές. Θα ξεχώριζα ιδιαίτερα το παιχνίδι μου στο σερβίς και στο πρώτο χτύπημα μετά το σερβίς, το οποίο λειτούργησε πολύ καλά απόψε. Προσπαθούσα να εκμεταλλεύομαι κάθε κοντή μπάλα για να ανεβαίνω στο φιλέ, να του ασκώ πίεση, να αλλάζω το παιχνίδι και να είμαι επιθετικός. Σε κάποιες στιγμές ήταν τένις πολύ υψηλού ρίσκου, αλλά έπρεπε να το κάνω. Διαφορετικά, θα ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσω αυτόν τον αγώνα».

Παρά τη μεγάλη νίκη, ο Τζόκοβιτς δεν έχει χρόνο για πανηγυρισμούς, καθώς ο ημιτελικός με τον Μεντβέντεφ ακολουθεί άμεσα. «Μακάρι να είχα μία επιπλέον ημέρα για να μπορέσω πραγματικά να απολαύσω τη νίκη και να χαρώ αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ήδη σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω για να αναρρώσω, να κοιμηθώ καλά και να προετοιμάσω τον επόμενο αγώνα. Ξέρω ότι και πάλι θα είναι μία μεγάλη βραδιά και αύριο θα αγωνιστώ ξανά. Αυτή τη στιγμή έτσι είναι: πρέπει να παίζεις κάθε ημέρα. Αλλά είναι εντάξει».

Ο Τζόκοβιτς αποκάλυψε πως αισθάνεται πολύ καλά σωματικά, παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στο Πεκίνο.

«Πριν από λίγες ημέρες αισθανόμουν σωματικά αρκετά καλά και το ίδιο και απόψε. Οι δύο τελευταίοι αγώνες που έχω παίξει διήρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες ο καθένας, με πολύ αργά τελειώματα, αλλά αισθάνομαι καλά. Ειλικρινά, δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερα νέα, γιατί αυτό δεν συνέβαινε για μεγάλο μέρος της χρονιάς. Τώρα σκέφτομαι μόνο τον αυριανό αγώνα και τον επόμενο αντίπαλό μου. Η αποψινή νίκη ήταν φανταστική, αλλά το τουρνουά δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Ο Τζόκοβιτς εξήγησε τι σημαίνει για τον ίδιο η νίκη απέναντι στον Ζβέρεφ: «Για μένα είναι μία δοκιμασία, μία επιβεβαίωση, ότι ακόμα μπορώ να κερδίζω τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στα μεγάλα τουρνουά. Πάντα το γνώριζα. Πάντα το πίστευα. Προφανώς τα πράγματα τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι δύσκολο να διατηρείς ένα μέγιστο επίπεδο με συνέπεια, όπως κάνουν οι νεότεροι παίκτες».

«Αύριο το βράδυ θα πρέπει να βγω ξανά στο γήπεδο όσο το δυνατόν πιο φρέσκος. Με περιμένει ακόμη ένας εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος: ο Μεντβέντεφ. Γνωρίζω πολύ καλά το παιχνίδι του. Προέρχεται από την κατάκτηση ενός τουρνουά την περασμένη εβδομάδα και αισθάνεται πολύ άνετα σε αυτές τις συνθήκες στην Κίνα. Δεν αποτελεί έκπληξη. Θα πρέπει να κάνω ακόμη έναν σπουδαίο αγώνα αν θέλω να έχω πιθανότητες να κερδίσω».

tennis24.gr