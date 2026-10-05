Γενέθλια στα ψηλά και εκεί θέλει να μείνει

Όπως κάθε χρόνο, η 4η Οκτωβρίου είναι ξεχωριστή στην ΑΕΛ. Χθες η Λεμεσιανή ομάδα γιόρτασε 96 χρόνια ζωής, τα οποία τη βρίσκουν στα… ψηλά διαζώματα, ωστόσο απαιτείται μπόλικος κόπος για να παραμείνει. Φέτος, έγιναν αρκετές κινήσεις και άπαντες στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο ελπίζουν πως το τέλος της σεζόν θα τους βρει με χαμόγελο. Προσπαθεί να επανέλθει σε πρωταγωνιστική πορεία καθώς τα τελευταία χρόνια, δεν βρίσκεται στην ελίτ.

«Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Συνεχίζουμε μαζί με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και όνειρα για το μέλλον. Περήφανοι για την ιστορία. Περήφανοι που είμαστε μέρος του σήμερα. Και ανυπομονούμε για όλα όσα έρχονται» ήταν κάποιες από τις αναφορές σε μήνυμα της διοίκησης προς τον κόσμο.

Ο Ούγκο Μαρτίνς και οι παίκτες του, μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμούς επανέναρξης του πρωταθλήματος και του αγώνα με την Ομόνοια 29ης Μαΐου στο «Αλφαμέγα» (11/10, 19:00).