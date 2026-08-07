Φιλικά με κριτήριο για... κάποιους

Η ΑΕΚ συνεχίζει το νέο στάδιο προετοιμασίας της μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος.

Σήμερα (07/08) και αύριο (08/08), στις 19:00, η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια στην «Αρένα», με την Καρμιώτισσα και την Ομόνοια Αραδίππου αντίστοιχα, στα οποία ο Καμορανέζι θα μοιράσει τον χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.

Για κάποιους παίκτες, μάλιστα, ενδεχομένως να είναι κριτήριο για την παραμονή τους ή όχι…