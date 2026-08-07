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Mε έξτρα «όπλο» τον Γκαρσία στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Mε έξτρα «όπλο» τον Γκαρσία στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός

Ετοιμοπόλεμος για να κάνει τη διαφορά...

Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 θα βρίσκεται ο Λιβάι Γκαρσία.

Ο Δανός τεχνικός υπολογίζει στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων, ενόψει της ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, για τον 3o προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο ποδοσφαιριστής από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έδειξε στην πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι», πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του.

Άλλωστε, είχε πάρει κανονικά μέρος στην προετοιμασία της Σπαρτάκ Μόσχας και είχε αγωνιστεί ήδη σε τρία φιλικά ματς της ρωσικής ομάδας.

Ο 28χρονος παίκτης θέτει υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα, αντί του Ραστόντερ. Για τη ρεβάνς της ερχόμενης Τετάρτης δεν υπολογίζεται ο Τεττέη, ενώ ο Ντέσερς βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα, όμως δεν είναι ακόμα απολύτως έτοιμος για να αγωνιστεί στο βασικό σχήμα.

Από εκεί και πέρα, φαβορί για τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, αντί του τιμωρημένου Τσάπρα είναι ο Κάτρης. Ο Έλληνας αμυντικός αγωνίστηκε ως αλλαγή στη συγκεκριμένη θέση στο πρώτο ματς και θα δουλέψει τις επόμενες ημέρες στις προπονήσεις, για να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί, καθώς ο Καλάμπρια είναι τραυματίας.

novasports.gr

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Super League

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