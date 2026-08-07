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ΦΩΤΟ: Στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ ο Πέρες

ΓΗΠΕΔΟ

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ΦΩΤΟ: Στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ ο Πέρες

Ο 27χρονος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα υπογράψει

Έκλεισε κι έρχεται ο Πέρες!

Ο εκλεκτός μέσος του ΑΠΟΕΛ παίρνει το αεροπλάνο με προορισμό το νησί, καθώς θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των γαλαζοκιτρίνων.

Πρόκειται για… γνωστό του Παπαδόπουλου και Βρύζα, αφού αγωνιζόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Παναιτωλικό και Λάρισα. Ο 27χρονος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά, θα βάλει υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο.

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