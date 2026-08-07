ΦΩΤΟ: Στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ ο Πέρες
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο 27χρονος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα υπογράψει
Έκλεισε κι έρχεται ο Πέρες!
Ο εκλεκτός μέσος του ΑΠΟΕΛ παίρνει το αεροπλάνο με προορισμό το νησί, καθώς θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των γαλαζοκιτρίνων.
Πρόκειται για… γνωστό του Παπαδόπουλου και Βρύζα, αφού αγωνιζόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Παναιτωλικό και Λάρισα. Ο 27χρονος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά, θα βάλει υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο.
Cerrado lo de Facundo Pérez al Apoel.— Ángel Carmé (@AngelitoCarme) August 6, 2026
🕊️ Ya viaja rumbo a Chipre para poner el gancho.
💰 Se va libre de #LANÚS, dejando un % de una futura venta. https://t.co/TDltt0PgzH pic.twitter.com/FAHJqkHXeJ