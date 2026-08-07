«Νότιγχαμ, Ολυμπιακός, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ εξετάζουν τον Πουέρτα»

Την ώρα που ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τη δεύτερη μάχη με τη Ναϊμέγκεν, κάνει και τις απαραίτητες επαφές για να προχωρήσει τις μεταγραφικές του υποθέσεις.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι ένα όνομα που εξετάζεται σοβαρά, αποτελώντας μια τρομερά δύσκολη υπόθεση. Το ενδιαφέρον είναι επιβεβαιωμένο, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν παίζουν μόνοι τους. Μάλιστα, ο διεθνής Κολομβιανός χαφ φαίνεται πως εξετάζεται επίσης από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτι που μπορεί ασφαλώς να συνδέεται κα με τον Ολυμπιακό.

Εξετάζεται και από τις Βιγιαρεάλ και Ζενίτ, με τη Σανταντέρ τουλάχιστον προς ώρας να δείχνει αμετακίνητη στις απαιτήσεις της καθώς δεν πέφτει από τα 20 εκατ. ευρώ.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε πρώτη στις συζητήσεις για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση του μέσου και τους όρους μιας πιθανής μεταγραφής. Παρόλο που οι συνομιλίες μόλις ξεκίνησαν και δεν έχει υπογραφεί συμφωνία, το ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ καταδεικνύει την αυξανόμενη απήχηση του Κολομβιανού στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν είναι η μόνη ομάδα που παρακολουθεί τον ταλαντούχο μέσο. Σύλλογοι από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός ξεχωρίζει, διερευνώντας συμφωνίες μεταγραφής ή δανεισμού για να διασφαλίσει τη συνεχή παρουσία και ανάπτυξή του στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Επιπλέον, σύλλογοι όπως η Βιγιαρεάλ της Ισπανίας και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης παρακολουθούν επίσης την πρόοδό του», αναφέρει η Marca.