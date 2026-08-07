Στρέφεται στον Φεράν Τόρες η Άρσεναλ

Στη λύση του Φεράν Τόρες στρέφεται και πάλι η Άρσεναλ.

Αυτό αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Αγγλία υποστηρίζοντας ότι οι κανονιέρηδες αφού δεν μπόρεσαν να κλείσουν επιτυχημένα τις προσπάθειες που έκαναν για την απόκτηση του Βινίσιους αλλά και του Μπαρκολά.

Επισημαίνουν πως ο Αρτέτα θέλει να προχωρήσει στην απόκτηση ενός παίκτη τέτοιου επιπέδου για να ενισχύσει το ρόστερ, ωστόσο οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στις περιπτώσεις παικτών που έχουν γίνει προσπάθειες είναι μεγάλες.

Η επιλογή λοιπόν του Φεράν Τόρες είναι και πάλι στο προσκήνιο για την Άρσεναλ, δίχως όμως μέχρι τώρα να έχει γίνει κάποια κίνηση προς την Μπαρτσελόνα.

Επισημαίνει ωστόσο ότι κάποιες πρώτες διεργασίες που έχουν κάνει οι διοικούντες την ομάδα τις προηγούμενες εβδομάδες για την περίπτωση του άσου της Μπαρτσελόνα δείχνουν ότι η προσπάθεια απόκτησής του να μην παρουσιάζει τις ίδιες δυσκολίες με αυτές των μεγάλων ονομάτων της Ρεάλ και της Παρί Σεν Ζερμέν.

sport-fm.gr