Εν ενεργεία ποδοσφαιριστές μπορούν ταυτόχρονα να είναι και διαιτητές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ ενέκρινε εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας σύμφωνα με την οποία, εν ενεργεία ποδοσφαιριστές μπορούν ταυτόχρονα να είναι και εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαιτητών και να διαιτητεύουν αγώνες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κανονισμούς.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΚΟΠ για ενίσχυση και αναβάθμιση της κυπριακής διαιτησίας, καθώς και για προσέλκυση νέων ανθρώπων που αγαπούν το ποδόσφαιρο και επιθυμούν να παραμείνουν ενεργά στον χώρο, αναλαμβάνοντας έναν νέο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα εγγραφής θα έχουν ποδοσφαιριστές κάτω των 23 ετών, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ποδοσφαιριστών των ομάδων Ανδρών Α’ και Β’ Κατηγορίας και της Α’ Κατηγορίας Γυναικών που διοργανώνονται από την ΚΟΠ, ούτε διαθέτουν ενεργό συμβόλαιο ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Η συμμετοχή τους στη διαιτησία θα επιτρέπεται μόνο σε αγώνες που δεν αφορούν το πρωτάθλημα ή την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται οι ίδιοι ως ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί.

Εγγραφές και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαιτησίας της ΚΟΠ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, την εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

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Μια νέα ευκαιρία για τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου

Η ΚΟΠ καλεί νέους και νέες που αγαπούν το ποδόσφαιρο, διαθέτουν υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και διάθεση για συνεχή εκπαίδευση, να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική της διαιτησίας. Η εμπειρία μέσα από το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για όσους επιθυμούν να υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο από μια διαφορετική θέση.

Η διαιτησία προσφέρει ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, απόκτησης γνώσεων, συμμετοχής σε οργανωμένες διοργανώσεις και ουσιαστικής συμβολής στην εξέλιξη του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ο κανονισμός όπως έχει εγκριθεί από το ΔΣ ΚΟΠ

Συμμετοχή εν ενεργεία Ποδοσφαιριστών στη Διαιτησία

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναγνωρίζει τη δυνατότητα των ενεργών ποδοσφαιριστών να συμμετέχουν στη διαιτησία, με στόχο την προσέλκυση νέων διαιτητών. Για την αρμονική λειτουργία του διαιτητικού συστήματος και την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, καθορίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

1. Όροι Συμμετοχής Ποδοσφαιριστών στη Διαιτησία

•Ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρονται να διαιτητεύσουν αγώνες δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο διαιτητών της ΚΟΠ, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτω των 23 ετών κατά τη στιγμή της εγγραφής τους.

•Οι ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρονται να γίνουν διαιτητές δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Καταλόγους Ποδοσφαιριστών των Ομάδων Ανδρών A & Β Κατηγορίας και της Α Κατηγορίας Γυναικών, που διοργανώνονται από την ΚΟΠ, ούτε να έχουν ενεργό συμβόλαιο ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

•Η διαιτησία από ποδοσφαιριστές είναι επιτρεπτή μόνο σε αγώνες που δεν αφορούν το πρωτάθλημα ή την κατηγορία στην οποία συμμετέχουν οι ίδιοι ως ποδοσφαιριστές.

•Θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος διαιτησίας.

•Δεν πρέπει να έχουν υποστεί πειθαρχικά μέτρα που να οδήγησαν σε αποκλεισμό άνω των τριών συνεχόμενων μηνών ή για οποιαδήποτε άλλη διάρκεια (ακόμη και μικρότερη των τριών μηνών) λόγω επίθεσης ή βίας κατά διαιτητή.

2. Περιορισμοί Διαιτησίας για Ενεργούς Ποδοσφαιριστές

•Οι εγγεγραμμένοι διαιτητές που συμμετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένο πρωτάθλημα δεν επιτρέπεται να διαιτητεύουν αγώνες του ιδίου πρωταθλήματος που αγωνίζονται σαν ποδοσφαιριστές, για την αποφυγή οποιασδήποτε υπόνοιας μεροληψίας ή σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Απόφαση Συνέχισης στη Διαιτησία μετά το 25ο Έτος

•Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους, ο ποδοσφαιριστής-διαιτητής οφείλει να καταθέσει γραπτή δήλωση προς το Τμήμα Διαιτησίας της ΚΟΠ, δηλώνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τη διαιτησία ή να αποχωρήσει από αυτήν.

•Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί γραπτή δήλωση εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ο ποδοσφαιριστής διαγράφεται αυτόματα από το μητρώο διαιτητών και δεν δύναται να διαιτητεύσει σε επίσημους αγώνες.

4. Διευκρινίσεις και Επιπρόσθετες Διατάξεις

•Η ΕΔ της ΚΟΠ διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει την καταλληλότητα των διαιτητών που είναι και ποδοσφαιριστές, σε οποιαδήποτε φάση της διαιτητικής τους σταδιοδρομίας.

•Οι ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει από τη διαιτησία μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αιτηθούν επανεγγραφή στο μητρώο διαιτητών, τηρώντας όμως όλους τους εκάστοτε κανονισμούς της ΚΟΠ.