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Πρώτη εντός έδρας ήττα για τον ΠΑΟΚ στο Europa League από το 2009

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρώτη εντός έδρας ήττα για τον ΠΑΟΚ στο Europa League από το 2009

Από την ήττα εκείνη μέχρι και τη χθεσινή μεσολάβησαν 25 παιχνίδια εντός έδρας

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 17 ολόκληρα χρόνια κρατούσε απόρθητη την έδρα του ο ΠΑΟΚ στο Europa League.

Η χθεσινή ήττα του Δικεφάλου του Βορρά με 1-0 στην Τούμπα από την Άντερλεχτ ήταν η πρώτη μετά από ένα μεγάλο διάστημα και συγκεκριμένα το 2009 όταν και είχε ηττηθεί και πάλι με 1-0 από τη Βαλερέγκα στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Το θετικό από εκείνη την ήττα; Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικά να πάρει την πρόκριση καθώς πήρε τη νίκη 2-1 εκτός έδρας.

Από την ήττα εκείνη μέχρι και τη χθεσινή μεσολάβησαν 25 παιχνίδια εντός έδρας. Από αυτά τα 19 έληξαν με την ελληνική ομάδα να παίρνει τη νίκη και άλλα έξι τα οποία έληξαν ισόπαλα.

Κατηγορίες

Super League

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