«Αδειάζει» η μεταγραφική κλεψύδρα στον Απόλλωνα!

Με αισιοδοξία και ανυπομονησία αναμένουν στον Απόλλωνα τη ρεβάνς με τη Μπραν (11/08), όπου καλούνται να κλειδώσουν την πρόκριση μετά το 1-0 στη Νορβηγία.

Παράλληλα, όμως «τρέχει» και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Όπως σημείωσε ο Φανούριος Κωνσταντίνου (ΣΠOP FM 95.0) σε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις, «σήμερα και αύριο θα κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες»! Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται ο Ασορό για τις υπογραφές χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται ή να διαψεύδονται: «Δεν θέλω να τοποθετηθώ πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις».

Απ’ εκεί και πέρα, αναμένονται τα αποτελέσματα από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Λεωνίδας Κονομής, ο οποίος πέρασε εκτός από το πρώτο παιχνίδι με τη Μπραν, με πρόβλημα στον αστράγαλο.