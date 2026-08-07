Γαλλικά σενάρια για Ντιβέρν και Ομόνοια

Η Ομόνοια ψάχνεται για παίκτη που θα παίζει στο κέντρο της άμυνας και σύμφωνα με δημοσιεύματα προερχόμενα από τη Γαλλία, αυτός θα είναι ο Ζαν-Κεβέν Ντιβέρν.

Στο ρεπορτάζ της Ouest-France σημειώνεται πως ο 29χρονος αμυντικός της Ναντ, είναι μία ανάσα από το «Ηλίας Πούλλος» καθώς θα μείνει ελεύθερος από τη Γαλλική ομάδα.

Στη Ναντ πήγε το 2023 αλλά δεν… έπιασε αφού παραχωρήθηκε δανεικός προς Βέλγιο μεριά. Μία στην Κόρτραϊκ και την άλλη στη Γάνδη.

Να σημειωθεί πως ήταν στο ρόστερ της Αϊτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Mάλιστα αγωνίστηκε και στην ήττα από τη Βραζιλία (90 λεπτά) και στην ήττα από το Μαρόκο (80 λεπτά).

Tώρα, αν ισχύει, θα το δείξει ο χρόνος. Το δεδομένο είναι πως οι πράσινοι θέλουν ενίσχυση στην οπισθοφυλακή και ήταν από τις θέσεις που έδιναν εξαρχής προτεραιότητα.