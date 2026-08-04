Ο Άγιαξ απέκτησε δανεικό τον Τερ Στέγκεν από την Μπαρτσελόνα

Ο Άγιαξ συνέχισε την ενίσχυσή του ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την Τρίτη (4/8) την απόκτηση του πρώην διεθνούς Γερμανού τερματοφύλακα, Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας μετακινείται στην ολλανδική ομάδα με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από την Μπαρτσελόνα.

Η απόκτησή του ακολουθεί εκείνη του επίσης πρώην διεθνούς Γερμανού Γιούλιαν Μπραντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το προηγούμενο συμβόλαιό του και υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα τριετές συμβόλαιο με τον Άγιαξ.

Ο ολλανδικός σύλλογος απέκτησε επίσης ως δανεικό τον Νιγηριανό επιθετικό Τόλου Αροκοντάρε από τη Γουλβς, ενώ κατέβαλε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ στην Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας για τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μάρκος Λεονάρντο, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.