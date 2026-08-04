Δεν αφήνουν τον Τζρου Χόλιντεϊ οι Μπλέιζερς

Στην απόφαση να μην αποδεσμεύσουν τον Τζρου Χόλιντεϊ κατέληξαν οι Μπλέιζερς, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν.

Αρχικά είχε εξεταστεί το σενάριο να εξαγοράσουν το συμβόλαιό του, ώστε ο 36χρονος γκαρντ να μετακομίσει στους Σίξερς, ωστόσο τελικά αποφάσισαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, όπου θα συνυπάρξει στα γκαρντ μαζί με τον Τζα Μοράντ και τον Ντέμιαν Λίλαρντ, όταν αυτός επιστρέψει από τον τραυματισμό του.

Ο πρωταθλητής με τους Μπακς το 2021 είχε μια καλή σεζόν με το Πόρτλαντ, καθώς είχε μέσο όρο 16,4 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 6,1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε σχεδόν 29 λεπτά ανά αγώνα, βοηθώντας τους Μπλέιζερς να μπουν στα playoffs μετά από πέντε χρόνια, μέχρι να αποκλειστούν στον πρώτο γύρο με 4-2 από τους Σπερς.