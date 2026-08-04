Αέρα Νορβηγίας αναπνέει ο Απόλλωνας, καθώς αύριο (20:00) θα φιλοξενηθεί από την Μπραν, στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Αναμφίβολα στο κυανόλευκο στρατόπεδο γνωρίζουν πως ο συγκεκριμένος αντίπαλος δεν έχει καμία σχέση με την Ντίλα Γκόρι, την οποία «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες. Ούτε, όμως, αποτελεί φόβητρο και το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, το οποίο είναι ικανό να αποσπάσει κέρδος ώστε στη ρεβάνς στο «Αλφαμέγα» (11/08, 20:00) να κάνει αυτός... κουμάντο.

Η Μπραν είναι σε αγωνιστική δράση εδώ και μήνες, έχοντας παίξει 16 αγώνες πρωταθλήματος και δύο ευρωπαϊκά ματς. Και αυτό που φάνηκε είναι πως παρουσιάζει αδυναμίες στο αμυντικό κομμάτι, δεχόμενη σε 18 παιχνίδια, 30 γκολ. Kαλείται λοιπόν ο Απόλλωνας να την «κτυπήσει» εκεί που πονά. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ρόζενμποργκ δέχθηκε δύο γκολ στην εντός έδρας νίκη (3-2) ενώ απέναντι στη Γιουνιβερσιτατέα Κλουζ, παραβιάστηκε η εστία της άλλες τρεις φορές (2-2 και 3-1).

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δύσκολα θα είναι σε θέση να βοηθήσει ο Ασουνσάο ενώ ο Ούγκμπο θέλει ακόμη χρόνο και δεν υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία. Σε πιο καλό επίπεδο ετοιμότητας είναι ο Αϊβού, ωστόσο δίπλα στον Κβίντα στο κέντρο της άμυνας θα διατηρηθεί ο Κονομής. Δεν θα γίνουν πάντως πολλές διαφοροποιήσεις, με τον Κουν μάλλον να επανέρχεται κάτω από τα δοκάρια.