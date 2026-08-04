Απέσυρε τη στήριξή της στον Ινφαντίνο η ΕΠΟ!

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) προστέθηκε στις άλλες ομοσπονδίες που ήραν τη στήριξή τους στον Τζιάνι Ινφαντίνο!

Με σημερινή επιστολή της προς την FIFA, η οποία απεστάλη το μεσημέρι της Τρίτης, η ΕΠΟ απέσυρε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του για τη θητεία 2027-2031.

Η απόφαση ακολούθησε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποτυχημένη προσπάθεια πώλησης μεριδίων εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπόθεση που προκάλεσε έντονη κριτική και από την UEFA, με την οποία συντάσσεται πλήρως η ΕΠΟ.