Λήξη συναγερμού με Φουρτάδο στην Ανόρθωση

Στην Ανόρθωση μετρούν αντίστροφα για την αποψινή παρουσίαση του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου (19:30), όπου οι ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν εκ νέου με τον κόσμο ο οποίος με τη σειρά του θα στείλει μήνυμα στήριξης.

Απ' εκεί και πέρα, προκύπτουν ευχάριστα όσον αφορά στο αγωνιστικό. Ο Φουρτάδο πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις -αποχώρησε από το τελευταίο φιλικό με ενοχλήσεις- οι οποίες δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, παρά μόνο τράβηγμα. Έτσι, τέλος της εβδομάδας θα είναι σε θέση να μπει ξανά σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τον Χρυσοστόμου ο οποίος αποχώρησε νωρίτερα από την Πολωνία λόγω αλλεργικής αντίδρασης.

Τέλος, το δικό του πρόργαμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο Χαραλάμπους.