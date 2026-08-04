Πλησιάζει σε Νούνιες η Μπεσίκτας

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής είναι η Μπεσίκτας.

Και αυτό διότι οι Τούρκοι είναι κοντά στην απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό της Αλ Χιλάλ και πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία η επιστροφή του στην Ευρώπη. Την περσινή σεζόν ο Νούνιες μέτρησε εννέα γκολ και πέντε ασίστ σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Αλ Χιλάλ.