Xτύπησε στην προπόνηση ο Ζίβκοβιτς!

Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την προπόνηση της Τρίτης (04/08), με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να δέχεται ένα χτύπημα στον πόδι με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε θεραπεία και να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρώτη μάχη με την Άντερλεχτ στην Τούμπα (06/08, 20:45).

Παράλληλα, την πρώτη του προπόνηση με τους «ασπρόμαυρους» πραγματοποίησε ο Τομ Λουσέ, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, ακολουθώντας θεραπεία και ατομική δουλειά στο γυμναστήριο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με rondo, συνεχίστηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις και ολοκληρώθηκε με τουρνουά ποδοβόλεϊ.

Την Τετάρτη (05/08) ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει στις 18:00 την τελευταία του προπόνηση στην Τούμπα και μισή ώρα νωρίτερα (17:30) ο Αλέσιο Λίσι μαζί με έναν παίκτη θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ενώ εκείνη της Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένη για τις 19:15.

sport-fm.gr