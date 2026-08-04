«Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον Κωνσταντέλια»

Συνεχίζει να κοιτά τον Γιάννη Κωνσταντέλια η ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου! Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, εξακοουθεί να αποτελεί «μήλον της Έριδος» για μεγάλα κλαμπ.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζο, ο νεαρός μεσοεπιθετικός βρίσκεται στα ραντάρ της Γιουβέντους η οποία τον έχει παρακολουθήσει στενά, καθώς επιχειρεί να τονώσει το στοιχείο με νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

Την ίδια στιγμή στο κάδρο φαίνεται να μπαίνει και η Τσέλσι, ενώ πάντα ανάμεσα στους μνηστήρες βρίσκεται και η Μπορούσια Ντόρτμουντ η οποία είναι η πιο αποφασισμένη να επενδύσει στον Κωνσταντέλια.