«Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον Κωνσταντέλια»
ΓΗΠΕΔΟ
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Eξακολουθεί να αποτελεί «μήλον της Έριδος» για μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ
Συνεχίζει να κοιτά τον Γιάννη Κωνσταντέλια η ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου! Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, εξακοουθεί να αποτελεί «μήλον της Έριδος» για μεγάλα κλαμπ.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζο, ο νεαρός μεσοεπιθετικός βρίσκεται στα ραντάρ της Γιουβέντους η οποία τον έχει παρακολουθήσει στενά, καθώς επιχειρεί να τονώσει το στοιχείο με νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.
Την ίδια στιγμή στο κάδρο φαίνεται να μπαίνει και η Τσέλσι, ενώ πάντα ανάμεσα στους μνηστήρες βρίσκεται και η Μπορούσια Ντόρτμουντ η οποία είναι η πιο αποφασισμένη να επενδύσει στον Κωνσταντέλια.
Le big d’Europa su Konstantelias: @BVB, @juventusfc e @ChelseaFC seguono il talento greco https://t.co/ncJ7RfUG9s— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 4, 2026