Οριστικό: Έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης!

Happy end έχει το σίριαλ της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ!

Και αυτό διότι όπως έγινε γνωστό οι «ασπρόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του αριστερού μπακ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του δικέφαλου του Βορρά.

Ο 30χρονος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του προκειμένου να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Όλο αυτό το διάστημα ο Γιαννούλης πίεσε για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, που με σωστούς χειρισμούς κατάφερε να τα βρει με την γερμανική ομάδα.