Στα... μαχαίρια Κετσπάγια και Λόρια μετά την «συντριβή», τον έθεσε εκτός ομάδας!

Η βαριά ήττα που είχε ως αποτέλεσμα τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό (το 3-0 του πρώτου αγώνα έγινε 7-2 στη ρεβάνς!) της Ντιναμό Τιφλίδας, ήταν αναμενόμενο πως θα φέρει αλυσιδωτές εξελίξεις.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια -γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα- φαίνεται πως έφτασε στα... άκρα τις συζητήσεις στα αποδυτήρια, με τον Λόρια να δέχεται τα περισσότερα πυρά. Οι δύο είχαν έντονη συζήτηση οταν επέστρεψε στη βάση της η αποστολή -όπως σημειώνει η Geo Team- με αποτέλεσμα ο Γεωργιανός τεχνικός να τον θέσει εκτός ομάδας!

Η μπάλα βέβαια βρίσκεται στη διοίκηση του συλλόγου σχετικά με το αν θα αποδεχθεί το αίτημα του Κετσπάγια για αποδέσμευση του Γεωργιανού κίπερ. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο τους συνεργάστηκαν ξανά στην Ανόρθωση.