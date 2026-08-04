Νέα πρόσληψη στην Ανόρθωση, αναλαμβάνει Σύμβουλος Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού ο Νίκος Νικολάου

Μπαίνει για τα καλά σε νέα εποχή η Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου μετά την πρόσληψη του Νεκτάριου Αλεξάνδρου ως διευθυντής ποδοσφαίρου, προχώρησε και σε συμφωνία με τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του συμβούλου ποδοσφαιρικού αθλητισμού.

Αναλυτικά:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Συμβούλου Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού.

Ο Νίκος Νικολάου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στην οικογένεια της Ανόρθωσης. Αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του Συλλόγου μας, καθώς υπηρέτησε την ομάδα μας με ήθος, αφοσίωση και αυταπάρνηση, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και από άλλα πόστα κατά το παρελθόν.

Η αποδεδειγμένη αγάπη του για το σωματείο, η εμπειρία του στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, καθώς και η καθολική εκτίμηση και σεβασμός που απολαμβάνει από τον μεγάλο κόσμο της Ανόρθωσης, αποτελούν τα εχέγγυα για μια απόλυτα επιτυχημένη παρουσία στα νέα του καθήκοντα.

Καλωσορίζουμε τον Νίκο Νικολάου ξανά στην οικογένειά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει!