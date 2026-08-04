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Το πρώτο στοίχημα είναι η... διαχείριση

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Το πρώτο στοίχημα είναι η... διαχείριση

Η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση σε όλες τις γραμμές

Η σωστή διαχείριση του προώρου αποκλεισμού από την Ευρώπη είναι το μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο οργανισμός της ΑΕΚ, μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση σε όλες τις γραμμές, αφού η θέση κάποιων παικτών είναι επισφαλής. Κάποιες προσθήκες άργησαν να γίνουν, κάτι που στοίχισε στο τέλος της ημέρας τον αποκλεισμό από το Conference League, γεγονός που θεωρείται αποτυχία για μιαν ομάδα του βεληνεκούς της ΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη την περσινή της πορεία στη διοργάνωση.

Ένας αποκλεισμός που απογοήτευσε τον κόσμο, στέρησε σημαντικότατα έσοδα κι έπληξε το πρεστίζ του συλλόγου. Οι όποιες (σεβαστές) απόψεις ακούστηκαν μετά τον αποκλεισμό από την Μπεϊτάρ, περί απόλυτης συγκέντρωσης στους εγχώριους στόχους λόγω μη βαρυφορτωμένου αγωνιστικού προγράμματος, δεν συμβαδίζουν με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αφού η Ευρώπη αποτελεί τα τελευταία χρόνια το δέλεαρ όλων των ομάδων, προκειμένου να ανέβουν επίπεδο, να κερδίσουν μοναδικές εμπειρίες και να μαζέψουν εκατομμύρια. Οι ιθύνοντες της ΑΕΚ καλούνται, πλέον, να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την αποτυχία, ώστε η ομάδα να βγει ενισχυμένη από αυτήν.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών, προκειμένου η ομάδα να διατηρηθεί σε ετοιμότητα. Στις 7 Αυγούστου θα παίξει με την Καρμιώτισσα στην «Αρένα», όπως και την επόμενη μέρα με την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ στις 21 Αυγούστου θα παίξει με την Ομόνοια 29Μ στην Περιστερώνα.

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