«Μίλαν και Ίντερ στο κυνήγι του Σπενς»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μίλαν βρίσκεται ο Τζεντ Σπενς, με τους «ροσονέρι» να εξετάζουν την περίπτωση του Άγγλου αμυντικού. Η Τότεναμ, από την πλευρά της, φέρεται να κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους Ιταλούς.

Η Μίλαν δεν είναι, πάντως, η μοναδική ομάδα που έχει ξεχωρίσει τον Σπενς. Η Ίντερ παρακολουθεί εδώ και καιρό την περίπτωσή του. Αντίθετα, η Ρόμα είχε εξετάσει στο παρελθόν την απόκτησή του, όμως είχε κρίνει υπερβολικές τις οικονομικές απαιτήσεις της Τότεναμ.

Την ίδια ώρα, ο Σπενς προτάθηκε στη Λίβερπουλ, η οποία ωστόσο δεν προχώρησε την υπόθεση. Όσον αφορά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση ή κάνει ουσιαστική κίνηση για την απόκτησή του.

Το Μουντιάλ που πραγματοποίησε ο Άγγλος ήταν εκπληκτικό με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή του αξία να εκτοξευθεί, κάτι που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρον η Τότεναμ.

sport-fm.gr