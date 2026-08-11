Χρυσός στους Κοινοπολιτειακούς Ξιφασκίας ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης!

Το πρώτο μετάλλιο – και μάλιστα χρυσό - στην ιστορία της κυπριακής ξιφασκίας σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, κατέκτησε τη Δευτέρα (10/8) ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης. Ο 33χρονος ξιφαμάχος κέρδισε το χρυσό στο Foil (ξίφος ασκήσεως) στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Ξιφασκίας που διεξάγονται στο Λάγος της Νιγηρίας, από την Ομοσπονδία Ξιφασκίας της Κοινοπολιτείας.

Στον μεγάλο τελικό, ο Τοφαλίδης νίκησε τον Oliver Strange από την Αγγλία με 15–5 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. H Αγγλία είναι η πιο επιτυχημένη χώρα στους Κοινοπολιτειακούς στη Ξιφασκία, με 37 χρυσά!

Στην πορεία του προς τον τίτλο, ο Κύπριος ξιφομάχος πέρασε στον γύρο των «32» χωρίς αγώνα, ενώ στη συνέχεια επικράτησε στον γύρο των «16» του Alfie Smith από την Ουαλία με 15–5. Στα προημιτελικά νίκησε τον Bibish Kathiresan από την Ινδία με 15–7, ενώ στον ημιτελικό επικράτησε του Manoj Patel, επίσης από την Ινδία.

Τοφαλίδης: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ»

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο Τοφαλίδης εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη συγκίνησή του για τη σημαντική αυτή επιτυχία:

«Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει αυτή η στιγμή για μένα. Μετά από τόσα χρόνια προπόνησης, θυσίες, δύσκολες στιγμές και απογοητεύσεις, αλλά και πολλή επιμονή, νιώθω απίστευτα περήφανος που μπορώ να πω ότι είμαι Πρωταθλητής Κοινοπολιτείας. Το να στέκομαι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, να ακούω τον Εθνικό Ύμνο και να βλέπω τη σημαία της Κύπρου να υψώνεται είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να αγωνίζομαι για την Κύπρο είναι για μένα κάτι πολύ περισσότερο από τον αθλητισμό».

Αναφερόμενος στη στήριξη που είχε σε όλη τη διαδρομή του, πρόσθεσε: «Αυτό το μετάλλιο δεν είναι μόνο δικό μου. Ανήκει στην οικογένειά μου, στους

συναθλητές μου και σε όλους όσοι με έχουν στηρίξει, πίστεψαν σε μένα και στάθηκαν δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας, καθώς και στην Allwyn, την ISX Financial και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) για τη συνεχή στήριξή τους. Είμαι περήφανος που γράψαμε ένα μικρό κομμάτι ιστορίας για την Κύπρο».

Επόμενος στόχος: «Τάραντο 2026»

Η ιστορική αυτή επιτυχία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Κυπριακή Ξιφασκία, με τον Αλέξανδρο Τοφαλίδη να γράφει το όνομά του στην ιστορία ως ο πρώτος Κύπριος Πρωταθλητής Κοινοπολιτείας.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», όπου έγινε ο πρώτος Κύπριος ξιφομάχος που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Τοφαλίδης είχε θέσει ως στόχο να κερδίσει μετάλλια για την Κύπρο με την οποία αγωνίζεται από το 2016.

Επόμενος στόχος οι Μεσογειακοί Αγώνες «Τάραντο 2026».