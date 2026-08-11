«Ετοιμάζει επίσημη πρόταση για τον Κωνσταντέλια η Γαλατάσαραϊ»

Επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ετοιμάζεται να καταθέσει στον ΠΑΟΚ η Γαλατάσαραϊ.

Αυτό υποστηρίζει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Μπουράκ Ερέν, ο οποίος -μεταξύ άλλων- επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον της τουρκικής ομάδας για τον Έλληνα άσο υπάρχει από πέρσι.

Στη συνέχεια της ανάρτησής του αυτής στο Χ, ο Ερέν επισημαίνει ότι για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια είναι αρκετά δύσκολη εκτιμώντας ότι το ποσό το οποίο θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της η Γαλατά ενδεχομένως να είναι και ανώτερο των 30 εκατομμυρίων ευρώ.