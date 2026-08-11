Πένθος στον ΑΠΟΕΛ

Θλίψη στον ΑΠΟΕΛ καθώς έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας Παντελής Κωνσταντινίδης σε ηλικία 84 ετών.

Η ανακοίνωση: Ο πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Παντελή Κωνσταντινίδη που απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 84 ετών. Ο Παντέλας αγωνίστηκε με τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ από το 1959 και έως το 1970. Κατέκτησε με την ομάδα μας, ένα πρωτάθλημα, 3 κύπελλα και μια Ασπίδα. Ο Παντέλας βραβεύθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς, το 1967. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 10:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.